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卓揆明首次赴立院施政報告 聚焦重點一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰明（30）日將首次率領內閣團隊赴立法院報告施政方針，重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧國家願景；另外也會推動綠色成長與2050淨零轉型，並擴大醫療投資，主要就是圍繞行動創新跟國家希望工程，並將希望工程分為八大工程說明，另外也會說明一些較具急迫性的作為。

政院官員指出，首先還是會先著重要五打七安的部分，​打擊黑、金、槍、毒、詐，行政院會在最短時間內實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並透過建置「打詐通報查詢網」等立即可做的行政措施，全面提升打詐量能。同時懇請立法院儘速通本院送請審議之「打詐四法」。

七安則是保障治安、食安、道安、工安、校安、居安、以及資安，守護安定公義的社會，例如，卓榮泰上任後簽署的首份公文，即是前瞻基礎建設的食品安全建設計畫，預計擴大投入74億元。另外，政府將挹注400億元推動道安中長程計畫。落實「行人交通安全設施條例」，與地方合作，達成「2030年減少行人死亡率50%」，邁向「2050年行人零死亡」目標，充分保障行人安全。

再來就是花蓮賑災，該官員說，先前卓榮泰親自擔任「0403花蓮地震專案小組」召集人，行政院也將整體重建經費提高至近300億元，讓民眾早日獲得救助慰問金、安遷及租金補貼、產業振興紓困等補助。並已要求各部會澈底執行「0403震災復原重建方案」，並特別指示「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」主動向民眾說明、協助辦理最合適的補助措施及計畫。

至於先前卓榮泰提出要穩定供電，該官員則說，為邁向2050淨零轉型，政府將於2030年前投入9,000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長契機。並且推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安全做為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共享的多元綠能。

同時推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟。

另基於憲政運作，卓榮泰希望找到符合憲法跟國家利益最大公約數，希望透過憲政運作過程，讓立法院再次檢視法案；透過民主對話，回應公民社會跟各界訴求，捍衛憲政程序，找出符合憲法與國家利益最大共識。卓揆期盼行政院跟立法院創造朝野和解共生新社會，打造兩岸和平共榮新局面，邁向世界合作共贏新時代。

卓榮泰 立法院

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