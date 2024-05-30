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AI帶動出口強勁需求 主計總處大幅上修今年經濟成長率3.94%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人工智慧（AI）需求暢旺，帶動台灣出口升溫，主計總處今日更新經濟預測，上修今年全年經濟成長率為3.94%，創近三年最高。圖／中央社
人工智慧（AI）需求暢旺，帶動台灣出口升溫，主計總處今日更新經濟預測，上修今年全年經濟成長率為3.94%，創近三年最高。圖／中央社

主計總處今日更新經濟預測，由於預測AI帶動的出口及政府民間部門投資增加，今年第一季經濟成長率上修為6.56%，創11季最高；並同步上修今年全年經濟成長率為3.94%，創近三年最高。較二月底大幅上修0.51個百分點。主計長陳淑姿表示，目前經濟情勢屬於緩慢上升，力道也不算強勁，還不到火熱程度。

主計總處官員表示，上修今年全年經濟表現，主要是輸出表現比預期好，很多原因是AI關鍵發展很快，雲端提供業者加上企業或政府部門投資很多基礎設施，相關需求很強，對出口很大動力，全年商品出口上修170億美元，是此次上修主要原因。

主計總處4月底概估第一季經濟成長率概估為6.51%，創下11季新高，當時估如果各季經濟表現相同，今年全年經濟成長率約3.57%。但由於出口預期將比原本估計更好，今天一口氣上修0.51個百分點到3.94%。

主計總處國民所得統計評審會今天開會審議初步統計今年第一季及全年經濟預測。

主計總處表示，國際貨幣基金（IMF）4月預測今年世界貿易量由去年之成長0.3％回升至3.0％，加上近期AI、HPC等新興科技應用蓬勃發展，除雲端服務業者，企業與政府部門亦均積極投入，需求強勁，加以近年我國半導體及資通訊產業積極擴增國內產能，將可適時帶動我國商品出口成長，且今年1-4月我國電子零組件、資通與視聽產品合併出口951億美元，較去年同期增25.1％（191億美元），遠高於整體出口之增10.6％，占出口比重由105年的44.1％，提高至64.4％，增逾20個百分點，大幅增長態勢料將延續，預測今年商品出口4,759億美元，年增10.06％；來台旅客持續回溫挹注服務輸出，併計商品與服務並剔除物價因素後，今年輸出實質成長上修2.54個百分點至8.44％。

民間消費方面，國內就業市場穩健、薪資提升，帶動所得效果，以及股市創高挹注財富效果，加上國人跨境旅遊熱潮延續（服務輸入相應增加，但輸入屬GDP減項，故互抵後不影響GDP），可望維繫消費成長動能，預測今年民間消費實質成長2.77％，較二月底上修0.13個百分點。

GDP 消費 經濟成長率

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