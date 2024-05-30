景氣復甦態勢明朗 主計總處上修2024年GDP 至3.94%

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設任何立場，對經濟部執行單位來說，「要可行、要安全、要有共識」。 郭智輝表示，民眾跟產業最重視是電一定要夠，每一種電都有人反對，但每個人都要用電，核電現在有法規限制，也要重視核能安全跟核廢處理。他更強調，「電是夠的」，今年夏天、10月減煤調度，台電都已做好準備，下線的機組，都有新機組上線遞補，未來台灣也不缺電，但需要持續支持電廠建設，來提升供電的穩定。

2024-05-30 17:17