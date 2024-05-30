新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電：要可行、要安全、要有共識

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今日舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設任何立場，對經濟部執行單位來說，「要可行、要安全、要有共識。」

郭智輝表示，民眾跟產業最重視是電一定要夠，每一種電都有人反對，但每個人都要用電，核電現在有法規限制，也要重視核能安全跟核廢處理。他更強調，「電是夠的」，今年夏天、10月減煤調度，台電都已做好準備，下線的機組，都有新機組上線遞補，未來台灣也不缺電，但需要持續支持電廠建設，來提升供電的穩定。

郭智輝表示，核電是「乾淨能源」，但RE100規範的綠電（Renewable energy）不包括核電，核廢料如果能有永久儲存的方式，當然是好事。台電參照的對象是同樣有地震的日本，並與日本合作，共同研究核廢料永久處理。他也說，核廢處理最重要的第一步是，盡速完成核一、核二以及未來的核三乾式貯存，他沒有包袱也沒有預設立場，願意跟跨黨派、各縣市都來溝通。

但台灣積極發展AI產業，增加的用電是否會造成用電缺口？郭智輝說，已要求能源署，於今年「長期電力供需報告」中寬估AI相關產業用電，包含伺服器、相應半導體投資、資料中心等成長需求。

郭智輝昨日前往新竹與台積電總裁魏哲家見面，針對半導體產業發展交換意見。據了解，郭智輝當面表示，政府會支持台積電持續投資台灣，水電供應也會支持。=

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