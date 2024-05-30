快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電：要可行、要安全、要有共識

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
經濟部長郭智輝在記者會上表示，若扣除AI產業成長的因素不算，台灣在2030年前供電無虞。記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝在記者會上表示，若扣除AI產業成長的因素不算，台灣在2030年前供電無虞。記者杜建重／攝影

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今日舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設任何立場，對經濟部執行單位來說，「要可行、要安全、要有共識。」

郭智輝表示，民眾跟產業最重視是電一定要夠，每一種電都有人反對，但每個人都要用電，核電現在有法規限制，也要重視核能安全跟核廢處理。他更強調，「電是夠的」，今年夏天、10月減煤調度，台電都已做好準備，下線的機組，都有新機組上線遞補，未來台灣也不缺電，但需要持續支持電廠建設，來提升供電的穩定。

郭智輝表示，核電是「乾淨能源」，但RE100規範的綠電（Renewable energy）不包括核電，核廢料如果能有永久儲存的方式，當然是好事。台電參照的對象是同樣有地震的日本，並與日本合作，共同研究核廢料永久處理。他也說，核廢處理最重要的第一步是，盡速完成核一、核二以及未來的核三乾式貯存，他沒有包袱也沒有預設立場，願意跟跨黨派、各縣市都來溝通。

但台灣積極發展AI產業，增加的用電是否會造成用電缺口？郭智輝說，已要求能源署，於今年「長期電力供需報告」中寬估AI相關產業用電，包含伺服器、相應半導體投資、資料中心等成長需求。

郭智輝昨日前往新竹與台積電總裁魏哲家見面，針對半導體產業發展交換意見。據了解，郭智輝當面表示，政府會支持台積電持續投資台灣，水電供應也會支持。=

台積電 核電 經濟部

延伸閱讀

AI效應 每年用電量估增3%…經部上修未來十年需求預測

經長會台積總裁 允支持水電供應

經長郭智輝首次會面魏哲家：政府會支持台積電持續投資台灣

王鴻薇：準經長郭智輝未上任 照片已遭詐團冒用

相關新聞

沒和黃仁勳逛夜市？緯創董座林憲銘：實質合作還是最重要

緯創董事長林憲銘今（30）日表示，今年台北國際電腦展，有很多大咖來台，「這個產業有許多名頭都是媒體取的名字，他們對未來這...

能源政策有望轉向？國發會主委劉鏡清：非核家園不會改變

國發會主委劉鏡清日前表示，在特定原則下不排斥核能，立委關切政府能源政策是否轉向。劉鏡清今日表示，長期來說，非核家園政策沒...

觀光署提四大策略 盼觀光業2028年達成兆元產業

行政院30日召開院會，會中將針對我國觀光打造全新觀光品牌，觀光署表示，未來將透過四大策略建立我國觀光品牌，融入永續及數位...

工研院參展COMPUTEX 聚焦AI、通訊、沉浸現實、綠能永續

2024 COMPUTEX將於6月4日登場，在經濟部產業技術司補助下，工研院睽違5年將於「經濟部科技研發主題館」展出16...

新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電：要可行、要安全、要有共識

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今日舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設...

赴陸禁團令未鬆綁！ 業者嘆「可以在桌上吃飯」：為何要在牆角偷吃？

赴陸旅遊禁團令確定不會解除，隨然原訂6月出團仍可照常赴中，但是採取「已招攬的旅客仍可出團，但是不允許再打廣告、招攬客戶」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。