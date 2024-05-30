快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

政院通過水災智慧防災計畫 五年投30.9億強化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院今日召開院會。（余弦妙攝）
行政院今日召開院會。（余弦妙攝）

行政院長卓榮泰30日於行政院會聽取經濟部「近期水情展望及防汛準備」報告後表示，為因應汛期將至，行政院已核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量。

卓榮泰指出，經濟部自去年10月起展開防旱作業，感謝全體國民、中央及地方、各供水及用水單位共同配合執行節水調度措施，讓民生及產業的用水都維持穩定供應。在農業部協助灌溉管理下，一期稻作將陸續完成供灌。

卓榮泰表示，時序進入防汛期，請各部會持續進行颱風水災的應變整備。行政院已於5月28日核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量；相關風險管理及整備工作也須確實執行，請地方政府加強清溝、預排水措施，如發生致災性強降雨，請依災害情資即時進行必要管制，讓民眾避開險境，減少災害損失。

卓榮泰強調，0403花蓮地震後土石鬆動，為避免颱風豪雨造成河水泥沙含量飆升，影響供水穩定，請經濟部持續確保相關水利設施的安全，全面展開水庫安全、伏流水、地下水井及濁度應變等各項整備作業；地震後如遇強降雨易引發二次災害，也請農業部強化受影響區域的坡地監測及土砂崩塌預警機制，提升坡地防災的整備能力。

經濟部水利署長賴建信提到，近日梅雨鋒面降雨挹注水庫預估達8,200萬噸水量，各單位共同配合執行節水調度措施，有信心完成一期稻作收成；面對氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁，政府已做好防汛整備工作，利用人工智慧AI科技等掌握氣象情資，也提醒地方政府提前放空滯洪池及強化防汛熱點因應措施，降低豪雨危害。

至於目前水情狀況，水利署說，自5月27日起的鋒面降雨挹注各主要水庫集水區，加上機動配合平地降雨，有效節省水庫灌區供灌水量，石門、桃園、大安溪、大甲溪及嘉南灌區節省灌溉，已節省586萬噸蓄存水庫；另水庫蓄水率已陸續開始回升至3成至8成，預估入流量增加8,200萬噸蓄水量，以曾文水庫入流2,400萬噸最多，對於整體水情的改善，確實有相當助益

卓榮泰 水庫 經濟部

延伸閱讀

政院核定水災智慧防災計畫 5年投入30.9億元

「歡迎陸客來台沒變」政院：6月1日前規畫旅行團可續執行

影／卓榮泰拜會立法院國民黨團 眼神如高手過招

新內閣施政總質詢在即 卓榮泰二度拜會韓國瑜

相關新聞

新經長郭智輝強調「電是夠的」 談核電：要可行、要安全、要有共識

從產業入閣的新任經濟部長郭智輝今日舉行媒體見面會，對於外界關注的能源政策，以及是否把核電納入能源選項，他表示個人沒有預設...

赴陸禁團令未鬆綁！ 業者嘆「可以在桌上吃飯」：為何要在牆角偷吃？

赴陸旅遊禁團令確定不會解除，隨然原訂6月出團仍可照常赴中，但是採取「已招攬的旅客仍可出團，但是不允許再打廣告、招攬客戶」...

李彥秀關切金金併 彭金隆：不會改善壽險業體質

國民黨立委李彥秀今日表示，她於立法院財政委員會質詢財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆，指出各界對「金融營業稅調降」及「壽險...

環境部修正裁罰準則 加重移動污染源管理

環境部日前預告修正「移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則」，列出各種違反行為之裁罰因子權重大小，增訂違反空氣品質維護區移...

白話財經 EP135｜日銀出手、美國降息延後 民眾仍能買到便宜日圓？

隨著民眾赴日觀光熱潮，日圓匯率表現受到高度矚目，先前日圓曾破160兌1美元近34年來新低價位，但在日本政府出手之下，匯率又回升，現在約在157上下的價位波動，民眾能否再等到160左右的價位？另外，對於想投資日股的投資者而言，日圓匯率表現又將如何影響日股？ 本集白話財經邀請合庫金控首席經濟學家，同時也是合庫證券投顧董事長徐千婷，來節目中分析她對於日圓還有日股表現的觀察。

觀光署提四大策略 盼觀光業2028年達成兆元產業

行政院30日召開院會，會中將針對我國觀光打造全新觀光品牌，觀光署表示，未來將透過四大策略建立我國觀光品牌，融入永續及數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。