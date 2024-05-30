政院通過水災智慧防災計畫 五年投30.9億強化

行政院長卓榮泰30日於行政院會聽取經濟部「近期水情展望及防汛準備」報告後表示，為因應汛期將至，行政院已核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量。

卓榮泰指出，經濟部自去年10月起展開防旱作業，感謝全體國民、中央及地方、各供水及用水單位共同配合執行節水調度措施，讓民生及產業的用水都維持穩定供應。在農業部協助灌溉管理下，一期稻作將陸續完成供灌。

卓榮泰表示，時序進入防汛期，請各部會持續進行颱風水災的應變整備。行政院已於5月28日核定新一期「水災智慧防災計畫」，5年投入30.9億元經費，強化科技防災的能量；相關風險管理及整備工作也須確實執行，請地方政府加強清溝、預排水措施，如發生致災性強降雨，請依災害情資即時進行必要管制，讓民眾避開險境，減少災害損失。

卓榮泰強調，0403花蓮地震後土石鬆動，為避免颱風豪雨造成河水泥沙含量飆升，影響供水穩定，請經濟部持續確保相關水利設施的安全，全面展開水庫安全、伏流水、地下水井及濁度應變等各項整備作業；地震後如遇強降雨易引發二次災害，也請農業部強化受影響區域的坡地監測及土砂崩塌預警機制，提升坡地防災的整備能力。

經濟部水利署長賴建信提到，近日梅雨鋒面降雨挹注水庫預估達8,200萬噸水量，各單位共同配合執行節水調度措施，有信心完成一期稻作收成；面對氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁，政府已做好防汛整備工作，利用人工智慧AI科技等掌握氣象情資，也提醒地方政府提前放空滯洪池及強化防汛熱點因應措施，降低豪雨危害。

至於目前水情狀況，水利署說，自5月27日起的鋒面降雨挹注各主要水庫集水區，加上機動配合平地降雨，有效節省水庫灌區供灌水量，石門、桃園、大安溪、大甲溪及嘉南灌區節省灌溉，已節省586萬噸蓄存水庫；另水庫蓄水率已陸續開始回升至3成至8成，預估入流量增加8,200萬噸蓄水量，以曾文水庫入流2,400萬噸最多，對於整體水情的改善，確實有相當助益

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