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談「非核家園」 劉鏡清：產業界要的是安全、穩定供電

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委劉鏡清30日表示，目前2050淨零排放路徑圖是沒有核能，「非核家園」還是要實現，且核能還不是綠電，不在我們的減碳範圍內。至於核能是不是綠電？劉鏡清說，就他了解，歐盟到現在都還在討論。

立法院經委會今邀國發會主委劉鏡清進行業務報告，立委們聚焦主委日前與媒體會面，談及在特定原則下不排斥核能，立委關切政府能源政策是否轉向。

對此，劉鏡清表示，產業界要的是安全、穩定的供電，但電力來源則沒那麼關切，但在法令條件、社會共識、安全無虞等條件下，不排斥核電，但核電廠要延役要遵照法律，目前法令是不允許的。

劉鏡清強調，長期來說，非核家園政策沒有變，但關於核能議題，「我們願意接受公開討論」。

至於核能是否會作為基載電力？劉鏡清則說，「電夠就不需要考慮，電不夠才需要考慮。」他也說，以台電提供的資料，短期不會在討論項目中。

劉鏡清指出，依目前台電對電力的盤點和規劃，供電量是夠的，如果夠，就沒必要修法，因為現在法令沒有改變，就不可能重啟核電。

劉鏡清還提到，就他了解，台電正在電廠裝設綠氫轉換工程，實驗效果不錯，這也是一種零碳排的作法。另，民間企業也多有備援電力，且已有廠商拋棄柴油發電機，改用藍綠氫來發電。

台電 核能 核電廠

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