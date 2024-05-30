觀光署提四大策略 盼觀光業2028年達成兆元產業

行政院30日召開院會，會中將針對我國觀光打造全新觀光品牌，觀光署表示，未來將透過四大策略建立我國觀光品牌，融入永續及數位國際發展趨勢，擴大吸引國際旅客來台，期待台灣觀光產業在2028年達成兆元產業目標。

觀光署長周永暉表示，需要國際引客就是要國際同步，希望能過全球佈局，設置七個資訊服務站，也配合法國巴黎奧運已經設置資訊服務站，以「親山、親海、樂環島」為行銷主軸，推出台灣觀光新品牌「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），以波浪線條，呈現台灣山巒、海洋起伏意象，帶給旅客一波波驚喜感動，透過海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告及社群平台等，讓國際行銷五路齊開，擴大吸引國際旅客來台。

另外，也為振興花東觀光，自6月1日開始推出團體旅遊補助、自由行住宿、台灣好行及台灣觀巴等優惠方案，預計帶動自由行233萬人次、團體旅遊16萬人次，創造新台幣126億元以上商機。此外，結合中央與地方政府推出台灣觀光100亮點，行銷活動及包裝遊程，並透過台灣仲夏節系列活動，捲動國旅熱潮，達國旅破億目標。

周永暉說明，在自由行部分，花蓮住宿平日每房每晚補助1,000元，假日每房每晚500元，團客部分則是2天1夜、20人以上每家三團，每團2萬，時間自6月1日起至9月30日，預計投入12億元預算。

觀光署也提到，將打造前瞻12處國際魅力景區，攜手地方政府串聯景點，完成16件亮點工程及6處重要廊帶亮點營造。此外，推動國家風景區逐步取得綠色旅遊目的地認證，以接軌國際永續趨勢。

此外，觀光署也說，結合科技與創新，打造「國家智慧景區」，發展具智慧管理、智慧服務及智慧行銷之視覺化智慧綜合管理平台，蒐集人車流、天氣、遊客屬性辨識數據，以智慧管理，提升旅遊安全管理、最適承載量、節能及精準行銷。

至於預算，周永暉說，目前觀光署的每年預算約150億元，但為了逐步提升我國觀光旅遊，預計要逐年增加預算，且並不是只有觀光署要做，各部會也要協力完成，希望能夠逐年來增加觀光預算，期盼能夠增加到每年至少200億元預算投入觀光推動。

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