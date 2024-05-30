中保科股東會／通過配發5.2元現金股利 營收連續6年成長
中保科（9917）30日股東常會通過2023年財報，合併營收為170.74億元，合併營業利益為26.40億元，稅後淨利26.22億元，每股稅後盈餘（EPS）5.85元，並通過今年每股將配發5.2元現金股利，維持中保科連續36年的穩健的配息政策，回饋投資大眾。
中保科112年度合併營收已連續六年成長，中保科技董事長林建涵表示112年取得亮麗的成績， 112年營收成長11%，營業利益成長7.16%，也都是因為公司員工共同努力，那我們會繼續保持，也謝謝我們的股東，我們未來一定會發展的更好。
中保科也將持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，天下雜誌最新調查台灣兩千大企業調查中，2023年中保科技服務業總排名更躍進到114 名，比2022年(129名)再進步11名。
中保科表示，依照國發會所公布4月份景氣燈號呈現黃紅燈，顯示台灣內需尚屬樂觀，中保科將以AIoT技術打造智慧城市為主軸，持續穩健經營。
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