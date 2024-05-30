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工研院參展COMPUTEX 聚焦AI、通訊、沉浸現實、綠能永續

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
工研院6月4日起將於「經濟部科技研發主題館」展出AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等4大領域、16項技術產業化成果。圖／工研院提供
工研院6月4日起將於「經濟部科技研發主題館」展出AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等4大領域、16項技術產業化成果。圖／工研院提供

2024 COMPUTEX將於6月4日登場，在經濟部產業技術司補助下，工研院睽違5年將於「經濟部科技研發主題館」展出16項技術。今年經濟部科技研發主題館以「智慧城市引領未來」為主軸，工研院透過AI資通訊創新科技，聚焦展示AI人工智慧、新世代通訊、沉浸現實、綠能永續領域等技術產業化成果。

2024 COMPUTEX眾星雲集，不僅會前輝達（Nvidia）主題演講領跑外，展會期間有超微（AMD）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、聯發科技（MediaTek）、恩智浦（NXP）、美超微（Supermicro）、台達（Delta）等科技巨頭帶來重量級演講。

今年工研院也特別整合資訊與通訊、電子與光電系統、服務系統科技、材料與化工、綠能與環境、智慧機械、智慧感測等領域研發產業化成果，也將於經濟部科技研發主題館，在6月4日至6月7日展會期間安排研討會，分享AI資通訊前瞻技術及未來發展，例如高隱私AI照護、AI倉儲決策管理、循環液晶再製節能調光窗、數位轉型服務平台等趨勢及應用，展現工研院研發能量。

例如在人工智慧領域，為協助智慧漁業發展，提升漁夫捕魚效率，解決遠洋漁業缺工、人員老化、數位轉型不易等問題，工研院打造可一次派遣4架無人機巡航的「智慧漁搜機隊」，利用AI自動辨識魚群所在位置，相較傳統直升機只能鎖定單一區域，智慧漁搜機隊有助漁夫捕魚效率提升3倍、成本節省65％。

在新世代通訊領域則展示「5G O-RAN管理暨感知解決方案」，小基站AI感知融合拚節能也可姿態分析。「隔空舉起右手向右滑，俄羅斯方塊就自動右移」，小基站搭載軟體就可以有感知能力，就像是有眼睛的基地台。現場將可透過俄羅斯方塊互動遊戲，體驗未來小基站如何搭載軟體就可以有感知能力。

「汽車螢幕上，不僅能看到前方畫面，竟然還能穿透前車，看到前車視野」。在沉浸現實領域，工研院展示「See Through ADAS 智慧座艙千里眼」，結合V2X車載通訊、影像辨識、影像縫合等技術，提供駕駛前車穿透影像，即時掌握在更遠方的路況。

在綠能永續領域，工研院將展示「永續發展管理大師 跨國搶單的絕佳利器」，以工業物聯網結合設備生產資訊，透過動態碳排數據提供第一級數據品質，加速後續查驗與認證工作，並可串接產品訂單並整合上下游供應商碳排、水足跡及廢棄物管理等資訊，提供完整管理資訊。同時，更可建立全球化永續生產數位化系統，統籌管理能源、原物料、廢棄物、物流等，提供碳足跡與碳排熱點分析，滿足中小企業至跨國企業之永續生產管理需求。

AI 工研院

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