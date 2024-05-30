產業園區管理局高屏分局助攻廠商 尋找新商機

經濟部產業園區管理局高屏分局30日上午舉辦「B2B金牌外銷業務-市場拓展、客戶溝通策略與行銷力應用技巧」研討會，區內廠商逾80人報名參加，藉由交流分享，助攻廠商尋找新商機。

國際B2B市場的開拓，相較國內市場，除困難度高，其所需具備的業務思維、態度和能力，也有所不同，才能突破國際市場拓展的障礙。因此高屏分局協同經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦此研討會，特別邀請具10年東南亞、南亞及中東海外通路商成功開發經驗之楊富翔老師，從金牌業務該具備的心態與能力、開發模式、國際溝通策略和技巧、關鍵客戶地圖分析和執行、行銷力應用，進行全方位的實務分享，成為B2B金牌外銷業務。

高屏分局分局長游淑惠表示，自105年新南向國家政策推動以來，在政府與民間共同努力下，新南向國家為我國重要出口市場，且在美中貿易戰後，全球供應鏈加速往東南亞移轉佈局，產業園區管理局有鑑於此，成立了新南向跨境電商與商機拓銷專案計畫，協助園區廠商(尤其是中小企業)爭取海外市場。

本計畫拓銷分為實體及數位化方式，以鏈結新南向國家在地產業公協會，簽訂合作意向書，建置園區新南向拓銷網絡平臺，透過推動廠商參加海外參覽，協助媒合交流會等活動，發掘更多商機。歡迎有需要之廠商多多利用。

前鎮科技產業園區近年招商有成，區內企業蓬勃擴廠增產，能助攻廠商尋找新商機，一直是產業園區管理局高屏分局努力及用心的方向。高屏分局將持續推動園區產業聚落生產智慧化升級轉型、協助區內廠商爭取政策補助資源、推動數位人才培訓與產業升級，驅動區域發展，提升廠商競爭力，進而增加園區營運績效。 經濟部產業園區管理局高屏分局今（30）日上午舉辦「B2B金牌外銷業務-市場拓展、客戶溝通策略與行銷力應用技巧」研討會。照片／產業園區管理局提供

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