AI 需求持續強勁 4月台經院製造業景氣燈號轉亮綠燈

台經院30日發布4月製造業景氣燈號，國內製造業受惠於AI及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，不過由於主要經濟體製造業復甦動能不均，故4月製造業景氣信號值為14.24分，較3月修正後之12.30分增加1.94分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，接連第二個月燈號轉好，也已亮出今年來的第二顆綠燈，惟相較於1月製造業景氣信號值15.84分，仍未超過。

台經院指出，就細部產業來看，在電子零組件業方面，受惠AI及高速運算應用需求持續熱絡，包括晶圓代工、晶片通路及印刷電路板等訂單及生產指標年增率皆轉為雙位數成長，加上業者對當月及未來景氣看好轉強，推升需求、原物料投入及經營環境等面向指標表現，故4月該產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為繁榮的紅燈。

在金屬製品業方面，受惠於航太、半導體代工等需求增溫，模具業訂單維持穩定，加上消費性電子業備料需求轉強，生產指數增幅轉為正成長，推升原物料投入及需求等指標表現，故4月該產業景氣由代表低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

台經院示警，雖然4月製造業景氣燈號再度轉為持平的綠燈，然個別產業的復甦速度仍不均，多數科技類生產、訂單續強，傳統產業生產受到低基期及庫存回補需求增加，雖已有部分業別的生產指數年增幅出現由負轉為正或減幅縮小，此是否表示傳統產品需求已出現回溫跡象？還是只是比較基期偏低？或者是新舊產品交替期的補單效應，仍待觀察。

台經院並提醒，雖然AI及高效能運算等新興科技應用加速擴展，有助科技類產品擴增，然美國降息時間延後，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上近來美國對大陸電動車、太陽能電池、半導體、鋼、關鍵礦物等產品加徵關稅，美中角力升溫，加上地緣政治衝突不斷，由俄烏到以哈，現擴展至以伊，風險升高，使得全球經濟前景不確定性增加，此是否會影響我國製造業未來表現，皆是要持續觀察的重點。

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