卓榮泰拍板兩岸觀光方案 6月1日前成團照常出
行政院長卓榮泰30日宣布，暫時鬆綁禁團令，6月1日以前規劃旅行團可以繼續執行，並適時進行滾動檢討。目前規劃讓已排定6至9月赴陸的旅行團，共計約1,000團、每團約20多人，仍可出團。
行政院發言人陳世凱今日轉述卓榮泰院會裁示指出，我方對於歡迎陸客來台政策始終沒有改變，兩岸可以先重啟雙邊對等觀光旅遊跨出第一步，期盼中國大陸方面展現相對善意跟努力，為兩岸和平交流做出貢獻。
至於先前交通部宣布6月1日起禁止團客前往中國大陸，卓榮泰表示，考量一定數量旅行團未能於5月底前即時執行，為維護旅行社跟旅行業者，政府決定6月1日以前規劃旅行團可以繼續執行，並適時進行滾動檢討，讓相關政策符合全民跟觀光業最大利益。
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