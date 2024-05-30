卓榮泰拍板兩岸觀光方案 6月1日前成團照常出

隨著民眾赴日觀光熱潮，日圓匯率表現受到高度矚目，先前日圓曾破160兌1美元近34年來新低價位，但在日本政府出手之下，匯率又回升，現在約在157上下的價位波動，民眾能否再等到160左右的價位？另外，對於想投資日股的投資者而言，日圓匯率表現又將如何影響日股？ 本集白話財經邀請合庫金控首席經濟學家，同時也是合庫證券投顧董事長徐千婷，來節目中分析她對於日圓還有日股表現的觀察。

2024-05-30 12:58