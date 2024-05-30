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台、美電力研究院簽 MOU 鎖定淨零策略、能源樞紐、碳捕集示範場域

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電今日與EPRI簽署「清潔能源轉型合作備忘錄」，由台電代理董事長曾文生(右)與EPRI總裁兼執行長Arshad Mansoor(左)代表簽署。圖／台電提供
台電今日與EPRI簽署「清潔能源轉型合作備忘錄」，由台電代理董事長曾文生(右)與EPRI總裁兼執行長Arshad Mansoor(左)代表簽署。圖／台電提供

為邁向「電力淨零」目標，台電近年積極導入新興技術，推動碳捕集與既有發電機組結合氫、氨等新能源的混燒發電示範，亦持續深化國際交流，繼去(2023)年底與歐洲在台商務協會（ECCT）共同發表「電力淨零路徑報告書」，台電30日再攜手美國電力研究院（EPRI）簽署「清潔能源轉型合作備忘錄」。台電表示，將與 EPRI 就台灣淨零推動策略、能源樞紐（Energy Hub）規劃及碳捕集示範場域等三大面向展開專案研究計畫，合作推動我國淨零排放進程。

台電與 EPRI 舉行「清潔能源轉型合作備忘錄」簽署儀式，現場由台電代理董事長曾文生與 EPRI 總裁兼執行長 Arshad Mansoor 代表簽署，並舉行淨零趨勢與技術交流研討會，邀請能源署副署長吳志偉、EPRI 資深專案經理 Jeffery Preece 等產官學研界貴賓共同見證台美淨零技術研究深化交流。

台電表示，據國際能源總署（IEA）推估，2050年將有近一半減碳量需借助目前處於示範或研發階段之新興技術，今日攜手 EPRI 簽署淨零轉型合作，期望借重 EPRI 研究量能與國際經驗，推動前瞻電力技術發展，落實我國淨零轉型目標。

EPRI 為美國能源及電力領域著名的非營利研究機構，每年投入研發超過新台幣130億元，掌握國際趨勢脈動，並建立跨國交流平台，匯聚法、韓、日、美等45國、超過850個會員企業經驗，提出能源發展策略觀點與因應解方。台電自1987年即與 EPRI 針對電廠抗震設計展開國際交流，近40年來合作投入數百項研究計畫，包含機組發電效率、用電大數據、分散式能源與儲能等面向的分析應用與精進優化。

台電指出，此次合作台電將攜手 EPRI，就淨零推動策略、能源樞紐規劃及碳捕集示範場域三大面向展開專案研究，導入國際實務經驗與新興技術研究成果，合力推動我國能源轉型。其中，能源樞紐規劃結合燃氣電廠與風電、製氫與碳捕集打造「低碳能源示範專區」，將藉 EPRI 引進美國氫能中心相關技術成果，協助我國落地應用。

此外，台電亦將接軌國際，成為 EPRI 轄下組織「低碳倡議（Low Carbon Resources Initiative,LCRI）」一員，與東京電力（TEPCO）、韓國電力（KEPCO）、美國電力（AEP）、美國南方電力（Southern）、杜克能源（Duke Energy）、艾索倫電力（Exelon）、Xcel能源等全球54個電力、天然氣公司及設備製造廠，共同投入低碳、零碳能源技術研發，加速前瞻減碳路徑發展。

台電 美國

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