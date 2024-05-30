國發會召集行庫參與離岸風電3-1期聯貸 立委關切
立委王鴻薇今日在財委會上質詢指出，3月底國發會找八大行庫開會，承作離岸風電3之1期的聯貸案，但現在問題在於電價太高，找不到買主，使行庫難以承作相關放款，她關切會否有「政治壓力」使行庫非做不可？對此，財政部長莊翠雲表示，目前為止，仍處於銀行自行評估的階段，行庫仍持續評估中。
國發會召集行庫參與離岸風電3-1期聯貸，今日財委會上受到立委高度關切。
本報在4月披露國發會召八大行庫開會，希望支持離岸風電3-1期聯貸。王鴻薇表示，雖然政府鼓勵銀行能參與綠電等融資，但銀行的風險控管也非常重要，她進而指出，3之1期為何行庫裹足不前，是因為現在台電一度6元的價格，開價太高，連台積電都買不下手：「沒有買主，財務報告如何評估？」
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