沒和黃仁勳逛夜市？緯創董座林憲銘：實質合作還是最重要

緯創董事長林憲銘今（30）日表示，今年台北國際電腦展，有很多大咖來台，「這個產業有許多名頭都是媒體取的名字，他們對未來這個產業影響力都很大，而我們（緯創）跟這些主要AI技術、產品及創新者，都有密切聯繫，我相信我們跟他們以前就有許多接觸，未來這段時間，也會跟他們有更多接觸。」

林憲銘在股東會後則被媒體詢問：為何沒和輝達創辦人黃仁勳一起逛夜市？林憲銘淡淡地說，逛夜市不是他的專長。

但被問及是否會與黃仁勳見面，他則回應，雙方見面是一定會有，私人交情不錯，不用特別強調要一起吃飯或逛夜市，實質合作還是最重要。緯創總經理林建勳則在旁補充，自己兩周前已在美國和黃仁勳見過面。

他強調，今年輝達（NVIDIA）在美國GTC上所展示的影片，「就可以看到緯創在數位孿生上，下了許多功夫。」

林憲銘說，未來AI將不是議題，而是必需品，就像數位孿生正在顛覆工廠和智慧製造場景，「我非常感謝我們的夥伴和同仁的努力，不然我們也做不到，但這只是開始，未來應用這個能力不斷進行更複雜應變，相當必要。」

緯創運用NVIDIA Omniverse軟體開發平台與NVIDIA Modulus架構，打造應用平台「Wistron Foundation APP」，並導入了OpenUSD、NVIDIA CloudXR，以及物理深度學習等技術，來開發數位孿生(Digital Twin)應用，加速生產製造的數位轉型， 並強化預測未來生產場景。

緯創解釋，利用 Omniverse 軟體開發平台的功能，可建立一個動態且高效的模擬生產現場，優化製造過程的各個環節。透過在緯創平台中嵌入NVIDIA Omniverse與CloudXR 技術，工程師就可以遠端利用強大的伺服器功能，進行新工廠的模擬預視。另外，透過這個技術，緯創建立新的工廠時，針對先期的layout規劃與工廠建置調整所需的時間，可以減少約2個月，提升建廠效率。

同時，緯創強調，無論身處辦公室、家裡或是工廠，使用者仍可深入研究生產現場，讓所有人對於製造現場的視野不再受地理限制。藉由OpenUSD技術在緯創平台上所建立的即時回饋虛擬儀表板(The virtual dashboard)，以區域顏色顯示各工作站的生產狀態。當特定地點的生產節奏出現問題時，虛擬Dashboard可清楚指出問題所在，使管理人員能夠快速分配資源以解決問題。

再藉由Power BI的圖表分析功能，將各機台的IoT關鍵參數、生產數據 、測試log等予以分析，且將同型號的數個機台效能進行比較，Dashboard可辨識表現不佳的區域，將效能較差的機台進行原因分析，以確保機器穩定運作並落實未來維護預警分析。

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