緯創股東會／要見黃仁勳？董座林憲銘：一定會
代工大廠緯創（3231）30日召開股東會，被問及是否會與輝達執行長黃仁勳見面，董事長林憲銘表示，雙方見面是一定會有，私人交情已經不錯，實質合作還是最重要；總經理林建勳則透露，兩周前已在美國與他見過面。
林憲銘說，今年跟輝達的合作一定越來越緊密，跟 Jenson（黃仁勳）見面是一定會有，他在台灣這幾個夥伴間，我們應該不會被忘掉，可能過幾天你們就會在不同場合看到我或 Jeff（總經理林建勳）跟他會面。
林憲銘認為，不管是英特爾執行長基辛格、超微執行長蘇姿丰或黃仁勳，相信台灣每個主要的企業，在他們心目中，都有一定的份量，不必過度強調，私人交情已經不錯，實質合作還是最重要。
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