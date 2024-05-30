泰鼎股東會／執行長周瑞祥：有信心今年營運重回成長
台商泰國第一大 PCB 廠商泰鼎（4927）30日順利召開股東常會，董事長王樹木與執行長周瑞祥率領管理團隊出席，由董事長王樹木親自主持，會中通過所有議案，並透過 Youtube 進行全程不間斷的直播，以利全體股東參與。
執行長周瑞祥表示，2023年地緣政治的局部衝突和通膨導致的高利率環境，使全球景氣復甦步調緩慢，對消費性電子市場的需求影響更甚。面對市場變動的多重挑戰，本公司堅守敬業勤勉的態度，秉持以人為本的經營理念，持續強化管理深度與廣度，有信心憑藉深耕泰國超過23年的管理根基，掌握東南亞訂單紅利，發揮新廠、新品及新製程的效益，重回營運成長軌道，延續企業永續經營的價值。
關於企業永續發展，2021年本公司推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」強化再生能源與水資源管理，提高再生能源替代比率，以滿足未來工廠用水用電需求。截至2023年，太陽能發電系統裝置容量已達5.1MW，年減碳量超過3,700噸。值得一提的是，本公司於2023年證交所公司治理評鑑首次進入前5%，是此次唯一上榜的上市印刷電路板公司，並且獲得2023年 CDP 水安全問卷管理等級的B評級，取得晨星 Sustainalytics ESG 評鑑的低風險評級，去年也再次獲得亞洲企業商會頒發的 AREA 獎項。
泰鼎將加速新產品認證，不斷導入新技術以強化製造能力，持續管控生產成本，並深化企業永續發展策略。透過充分準備及策略布局，相信仍能在險峻的環境中獲得成長，達成企業永續經營的目標。
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