AI加持 4月台經院製造業景氣燈號轉亮綠燈

台經院今日發布4月製造業景氣燈號，全球製造業景氣混沌未明，主要經濟體復甦不均，國內製造業雖有AI及快速運算等新興科技應用需求強勁，除了資通與視聽產品出口年增率成長外，主要出口貨品增幅仍萎縮。不過，在台股隨美股大漲轉漲加持下，4月製造業景氣信號值14.24分，較3月增加1.94分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈，是今年第二個綠燈。

台經院指出，目前主要經濟體製造業復甦動能不均，新訂單、生產指數皆較上月下滑，歐美4月製造業採購經理人指數（PMI）回落至榮枯線之下，日本製造業PMI雖受到服務業需求牽動走揚，但仍處緊縮區間，中國大陸製造業仍處擴張區，但指標已回跌至榮枯線附近，顯示全球製造業景氣混沌未明。

國內製造業方面，因受惠AI及快速運算等新興科技應用需求持續強勁，除資通與視聽產品出口年增率續維持為正成長外，主要出口貨品增幅多呈現萎縮。不過，來自東協、中國及美國訂單成長，致外銷訂單年漲幅逾1成，推升需求面指標，加上台股雖因以伊衝突升溫及晶片大廠下調展望而出現賣壓，但美國科技股財報亮眼，提振全球股市信心，指數轉為小漲，推升經營環境面指標，故4月製造業景氣信號值為14.24分，較3月修正後之12.30分增加1.94分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

4月景氣信號各主要組成項目，3個項目分數增加、2項減少，其中以需求面指標增加1.71分最多，其次為經營環境面及售價面指標分別增加0.27分及0.21分，而成本面與原物料投入面等指標則分別減少0.15分與0.11分，經試算模型加權後，製造業景氣信號值14.24分，增加1.94分，燈號落於代表景氣持平的綠燈。

台經院指出，就細部產業來看，金屬製品業受惠於航太、半導體代工等需求增溫，模具業訂單維持穩定，加上消費性電子業備料需求轉強，生產指數增幅轉為成長，推升原物料投入及需求等指標表現，4月產業景氣由代表低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。電子零組件業方面，受惠AI及高速運算應用需求持續熱絡，包括晶圓代工、晶片通路及印刷電路板等訂單及生產指標年增率皆轉為雙位數成長，4月產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為繁榮的紅燈。

整體來看，雖然4月製造業景氣燈號再度轉為持平的綠燈，但個別產業的復甦速度仍不均。

展望未來，台經院指出，雖然AI及高效能運算等新興科技應用加速擴展，有助科技類產品擴增，但美國降息時間延後，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上近來美國對中國電動車、太陽能電池、半導體等產品加徵關稅，美中角力升溫，加上地緣政治衝突不斷，全球經濟前景不確定性增加，皆是持續觀察重點。

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