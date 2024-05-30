經濟部：AI 需求強勁 4月外銷訂單、製造業生產指數呈二位數成長

AI需求強勁！經濟部表示，受惠高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，4月我國外銷訂單、製造業生產指數呈二位數成長，分別年增10.8%及14.9%。

經濟部發布當前經濟情勢概況指出，通膨、高利率滯後效應、地緣政治干擾及美中科技紛爭等不確定因素持續牽制全球經濟成長動能，惟隨需求漸次回溫，貿易活動穩步增長，將提振企業投資意願，有助全球經濟動能升溫，根據國際預測機構 S&P Global 今年5月15日最新預測，今年全球經濟成長率2.7%，較上月預測上修0.1個百分點。

至於國內經濟，受惠高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增，4月我國外銷訂單、製造業生產指數呈二位數成長，分別年增10.8%及14.9%；民間消費方面，受惠業者展店及配合節慶推出多元行銷活動推升買氣，4月零售及餐飲業營業額均為歷年同月新高，分別年增1.6%及0.7%。

展望未來，經濟部表示，高利率環境抑制全球經濟成長力道，加上美中角力持續升溫，以及地緣政治緊張情勢未歇，增添全球經濟前景之不確定性，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求殷切，有助維繫外銷接單、生產動能；零售及餐飲業因邁入母親節送禮、家庭聚餐與夏季飲料冰品、季節家電的銷售旺季，加上車廠夏季競賽陸續開跑，以及業者祭出優惠活動攬客，預期營業額將持續成長。

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