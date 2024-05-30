能源政策有望轉向？國發會主委劉鏡清：非核家園不會改變

國發會主委劉鏡清日前表示，在特定原則下不排斥核能，立委關切政府能源政策是否轉向。劉鏡清今日表示，長期來說，非核家園政策沒有變。

劉鏡清表示，產業界要的安全、穩定的供電，但電力來源則沒那麼關切，但在法令條件、社會共識、安全無虞等條件下，不排斥核電，國民黨立委鄭正鈐表示，是否民進黨能源政策可以調整？

劉鏡清表示，非核家園沒有改變，長期是一定要達到的目標，核電廠要延役要遵照法律，目前法令是不允許的。

國民黨立委楊瓊瓔則問劉鏡清，是否認同核能再運轉？劉鏡清強調，非核家園不會納入討論，還是當做終極目標。

至於核能是否會作為基載電力？劉鏡清則說，「電夠就不需要考慮，電不夠才需要考慮。」他也說，以台電提供的資料，短期不會在討論項目中。

楊瓊瓔更說，台電提出電力若不足，可以增加機組，但台中人已經用肺發電、貢獻良多，要求劉鏡清不要再增加火力機組。

商品推薦