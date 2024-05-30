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藐視國會罪嚇跑外資？劉鏡清：有實施細則 影響就不大

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清認為，如果藐視國會罪有實施細則，讓廠商釋疑，影響就不大。圖／本報系資料照片
國發會主委劉鏡清認為，如果藐視國會罪有實施細則，讓廠商釋疑，影響就不大。圖／本報系資料照片

國會改革案通過，民進黨立委擔憂「藐視國會罪」將危害台灣投資環境，影響外商持續對台投資意願。國發會主委劉鏡清認為，現在廠商擔憂主要是因為模糊，如果有實施細則，讓廠商釋疑，影響就不大。

劉鏡清今日至立院經委會進行業務報告，民進黨立委邱議瑩質詢，如果要業者提供製程、布局等商業機密，廠商是否可以拒絕？劉鏡清回應，就目前看來是不能的，對此，邱議瑩認為，對於業者會有很大影響。

劉鏡清則說，這個問題必須要去注意，而他私底下有去問廠商，廠商的確會擔心，主要是訊息不夠明確，「愈模糊愈擔心，第一次發生也會擔心。」

他也說，未來會不會影響要再觀察，如果有實施細則，內容可以讓廠商釋疑，就影響不大。

民進黨 邱議瑩

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