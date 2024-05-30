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打造護國群山 國發會主委劉鏡清點名高階自行車、IC設計、電子零件

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位。圖／本報系資料照片
國發會主委劉鏡清鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位。圖／本報系資料照片

國發會主委劉鏡清今日至立院經委會進行業務報告，強調要鎖定在全球市占率超過12%的產業，打造「護國群山」，塑造台灣更重要的全球經濟地位。

劉鏡清表示，目前台灣的伺服器與儲存設備全球市占率約9成，而晶圓代工全球市占率約65%，IC封測全球市占率則約53%，可以說是台灣斷鏈、全球斷鏈，而接下來鎖定高階自行車IC設計、電子零件等產業。

劉鏡清表示，目前高階自行車全球市占率19.8%、IC設計全球市占率17.3%、電子零件全球市占16.2%，目標要把這些產業的全球市占率拉高到30%，屆時台灣就有六座山，台灣全球經濟地位更為重要。

IC設計 晶圓代工 自行車

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