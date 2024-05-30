打造護國群山 國發會主委劉鏡清點名高階自行車、IC設計、電子零件

汽車愈來愈先進，不僅能輔助駕駛，在AI（人工智慧）的幫忙下，汽車還能夠自動駕駛。然而，自駕車的未來看似美好，卻潛藏駭客攻擊危機。專家分析，懂車用系統的人，甚至不用寫程式就能攻擊系統，自駕車的資安風險已不容忽視。

2024-05-30 06:00