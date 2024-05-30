緯創股東會，林憲銘：台灣很熱鬧，是大趨勢下的熱點！

緯創今（30）日召開股東大會，董事長林憲銘親自現身主持，他一開場就笑著說，「下周是電腦展，台灣很熱鬧，現在這個產業，是大趨勢下的熱點，是蓬勃發展的產業！」

去年緯創的全年合併營收達新台幣8671億元，雖然營收年減12%，但毛利率增長至80%，創歷史新高，合併營業利益率3.2%，合併營業利益為273.9億元，合併稅前盈餘為新台幣243.21億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元，每股盈餘為新台幣4.08元。緯創去年各主要產品表現中，以AI運算、網通、售後服務事業成長較為突出，其餘產品線則因市場需求降溫，呈持平或略為衰退。

緯創總經理暨執行長林建勳今日指出，緯創去年組織改造，與緯創智能整合後綜效逐漸發揮，撤出部份效益率較低的事業，並轉進至較高毛利項目後，公司的體質與競爭力已更加強勁，得以面對來自市場、科技與地緣政治相關的挑戰，今年營運方向將聚焦下列五項重點，包括：一，地緣政治風險的因應能力：今年許多國家的大選年，選舉結果都將為地緣政治版圖投入變數，利害所及，跨國企業都無法置身事外，特別是美國選舉結果將再次定義中美關係，亦將影響歐洲中東戰事的後續發展與經濟復甦力道，供應鏈需要密切觀察，做好沙盤推演，回應變化重新思考佈局。

第二，緯創將增加研發投資力道，尤其加重在HPC相關領域的研發。三，持續產業組合的轉型工程：擴大高毛利事業的營收包括AI伺服器、工業電腦(IPC)及售後服務等領域的業務，預期今年AI伺服器的業績仍將大有斬獲，而車用電子業務雖在起步，也會看到成長。

緯創表示，今年會更完整而靈活的全球布局，提供客戶更好的服務與彈性，緯創將策略性整合各地資源與供應商，將成本控管及管理效率最佳化，今年在台灣、越南、美國、墨西哥與印度，都有廠區新建工程進行。

緯創被法人譽為「2024年AI伺服器」最大贏家，近年積極調整產品布局，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，拓展對全球供應鏈的布局，整體成長潛力備受期待；展望第二季，緯創預估，筆記型電腦出貨預估季增5至10%、桌上型電腦季增雙位數、螢幕季增個位數，伺服器方面，一般型伺服器預計季增雙位數。 緯創今（30）日召開股東會，董事長林憲銘親自現身主持，他一開場就笑著說，「下周是電腦展，台灣很熱鬧，現在這個產業，是大趨勢下的熱點，是蓬勃發展的產業！」記者鍾張涵／攝影 緯創今（30）日召開股東會，董事長林憲銘親自現身主持，他一開場就笑著說，「下周是電腦展，台灣很熱鬧，現在這個產業，是大趨勢下的熱點，是蓬勃發展的產業！」記者鍾張涵／攝影

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