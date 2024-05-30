駐美代表出席全球經濟高峰會 承諾台灣將穩定供應鏈
駐美代表俞大㵢日前出席在印第安納州舉行的「全球經濟高峰會」，與多國產官學領袖對談，重申台灣願與各國合作，維護以規則及共享價值為基礎的國際秩序，強化高科技產業供應鏈的韌性。
駐芝加哥辦事處今天發佈新聞稿指出，印第安納州在22日至26日舉辦第2屆「全球經濟高峰會」（GlobalEconomic Summit 2024），該州州長侯康安（EricHolcomb）邀俞大㵢出席，由辦事處總領事類延峰陪同。
辦事處指出，這場兩年一度的盛會吸引來自30多國逾700人參與，包括42個中央或地方官方代表團，以及波音、谷歌、豐田、禮來製藥等企業領袖，就綠能、半導體、運動產業、健康醫衛、人工智慧、新創科技、及人才培育等議題交流。
辦事處表示，峰會首日舉行「打造關鍵產業之供應鏈韌性」論壇，俞大㵢是與談人，與前白宮國家經濟會議特別助理雷諾茲（Elisabeth Reynolds）、日本電信電話公司（NTT）會長澤田純等人，就各國政府及企業如何因應疫情及地緣政治風險，打造具韌性的產業供應鏈，並堅定維護全球及國家安全利益交換意見。
俞大㵢說，疫情期間，台灣協助各國汽車業確保車用晶片供應鏈的穩定，以價值、而非利潤為取向，深化與理念相近國家的關係。台灣是全球半導體業的樞紐，會堅定維護以規則及共享價值為基礎的國際秩序及產業供應鏈。
他也說，在高科技人才培訓及人工智慧等領域，台灣企業及大學已與美國普度大學建立夥伴關係，也與伊利諾大學、德州農工大學及德州大學系統簽署備忘錄。
峰會期間，俞大㵢夫婦也出席其他活動，與斯洛伐克經濟部副部長沙斯克（Kamil Sasko）、前美國駐波蘭大使范士丹（Lee A. Feinstein）、日本愛知縣知事大村秀章（Hideaki Ohmura）等人交流。
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