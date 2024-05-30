高盛West Street借貸基金完成募資 新一輪規模逾200億美元

高盛另類投資29日天宣佈，其West Street Loan Partners V借貸夥伴五期基金已完成最終募集，也是該旗艦級大型企業優先直接貸款系列基金的最新一輪募集。這期基金最終募資規模為131億美元，其中包括有限合夥人的股份投資、長期資產融資和高盛自有資金。

這次募集規模大幅超過預設目標，也是該借貸策略基金自2008年推出至來募資規模最大的一期，不僅吸引了新舊投資人參與投資，高盛及其員工也貢獻可觀的份額。

West Street 借貸夥伴五期基金外，高盛另類投資還宣佈為其大型企業優先直接貸款管理帳戶另行募集了逾70億美元，以及與West Street 借貸夥伴五期基金進行聯合投資的5.5億美元，使得本輪總融資額超過200億美元。

參與該策略投資的機構包括美國及國際養老金、保險公司及主權財富基金。高盛私人財富管理、家族辦公室以及第三方財富管理公司的投資人也貢獻了重要份額。West Street 借貸夥伴五期基金將是該系列下首支遵循《歐洲可持續金融披露條例》（SFDR）第八條進行披露的基金。

這次募集正值優先直接貸款領域出現重大機遇之際。當前，全球私募股權市場待投資金量達到歷史高位，基金需要將資本返還投資者，市場拼購活動預計將會加速。這樣的市場環境為能夠提供規模龐大、結構靈活且執行確定性高的另類直接借貸資源提供了良機。該基金已經開始投資，並將借助高盛與全球領先投資人的深厚關係，持續聚焦於高品質、有私募股權支持的全球性企業。目前West Street 借貸夥伴五期基金已對37個企業進行了40億美元的投資。

該基金的成功募集反映高盛團隊卓越的歷史往績和獨特平台優勢，能夠在不同市場環境下，為領先私募股權基金支持的企業提供長期借貸資金，對接能夠提供定製化、靈活度高的信貸方案的高品質投資人。自2008年以來，高盛已在全球大型企業優先直接貸款策略下投資了700億美元。

West Street 借貸夥伴五期基金由高盛另類投資私募信貸團隊管理，該團隊在全球擁有超過160名經驗豐富的信貸投資專家，通過高盛全球平台及資源挖掘投資機遇，為被投企業賦能。

高盛另類投資私募信貸全球主管Greg Olafson表示：「我們很感謝新舊投資者的支持。此次基金的成功募集，印證了高盛相關團隊在私募信貸領域近30年來穿越週期的經驗和卓越往績。鑒於該團隊獨特的投資機遇洞察能力、與財務投資人深厚的關係、穿越週期的投資經驗，相信我們可以持續在高質企業中促成有吸引力的優先信貸投資機遇，為投資人帶來具吸引力的風險調整後回報。」

高盛另類投資直接貸款全球主管James Reynolds表示：「優先直接貸款市場持續受益於財務投資者不斷增長的需求。雖然銀團貸款市場和私募信貸市場仍將共存，但在可提供規模龐大、結構靈活、執行確定性高的另類借貸資源領域中，出現了更多具吸引力的機遇。高盛是數以百計世界級企業的單一或主要貸款方，這也是我們在洞察投資機遇時的優勢。隨著該投資策略下最大一期資金的成功募集，我們很期待繼續為美國和歐洲世界領先的私募股權投資人和高質企業提供有創意的融資解決方案。」

高盛另類投資全球另類資本架構聯席主管Stephanie Rader表示：「高盛為全球最成熟的投資人提供投資解決方案，我們很高興能夠通過West Street 借貸夥伴五期基金豐富的結構和產品吸引了更多投資者參與，並獲得現有投資者的繼續支持。優先直接貸款已經成為機構投資人和私人財富投資人愈發重要的資產配置，我相信高盛平台的獨特優勢在於為投資者捕捉到獨特的投資機遇，再輔以經過時間考驗的嚴謹風險管理和投資流程，從而穿越週期，為投資人帶來有吸引力的風險調整後收益。我們很感謝客戶的支持，以及對我們獨特投資方式的信任。」

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