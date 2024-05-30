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網購、外送夯 攤販數35年來最少

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
士林夜市。圖／聯合報系資料照片
士林夜市。圖／聯合報系資料照片

主計總處每五年進行一次攤販大調查，昨天發布去年攤販經營概況調查結果，受疫情網購外送平台服務加速發展，攤販數廿三點三萬攤、從業人員卅五點七萬人，分別較五年前大減百分之廿三點九五、百分之廿四點八八，雙創統計以來最大減幅；攤販數更創統計以來最低水準。

不僅如此，攤販利潤也嚴重下滑，平均每攤利潤五十三點三萬元，五年來不增反減，減幅百分之七點三，也是調查以來最大減幅。各類攤販中，「賺最大」的是肉攤平均每攤八十二點三萬元，其次是賣水果六十二萬元。

至於攤販從業人員各年齡層變化，五年間除六十歲以上增加三點八九個百分點，卅歲以下增○點八七個百分點外，其餘各年齡層都減少，其中又以五十至五十九歲減二點一五個百分點較明顯。主計總處官員分析，由於網購外送增加，很多攤販從業人員轉往外送，但是六十歲以上長者較難轉行，另外卅歲以下因為原本從業人口就很少，增加比率極低。

主計總處自七十七年起每五年辦理一次「攤販經營概況調查」，以了解攤販經營現況，昨天發布第八次、一一二年攤販經營概況調查結果顯示，由於一一○年進入疫情高峰，一一二年六月底攤販數廿三點三萬攤，較一○七年八月底減少七點四萬攤、減幅百分之廿三點九五，原因是因疫情催化網購、外送平台服務加速發展，另外國外來台旅客人數也遠不及疫情前水準，因此，國人外出用餐、購物習慣改變，攤販數跟著銳減。

各類攤販以小吃、食品及飲料類十二點五萬攤最多，占百分之五十三點六一，生鮮食品（肉類、蔬菜及水果）類五點六萬攤，成衣、被服、紡織品及鞋類二點三萬攤。五年來減少最多的是小吃、食品及飲料類減三點九萬攤，其他商品（食品、衣服及鞋類以外）販賣類減一萬攤、減幅百分之卅點四七，減幅最大，一般預料也與疫情後國人改透過網購採購日常用品有關。

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