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主計長：電價、地緣政治 今年經濟變數

聯合報／ 記者陳素玲呂俊儀／台北報導
電價示意圖／聯合報系資料照片
電價示意圖／聯合報系資料照片

國發會日前公布景氣燈號亮出兩年多來首顆黃紅燈，主計總處今天將更新經濟成長預測，到底今年景氣如何？新任行政院主計總處主計長陳淑姿昨天首次到立院備詢時表示，目前情況持續看好，她認為至少百分之三點五，但坦言電價調漲對經濟會有負面影響，戰爭引發的地緣政治等問題也是重要變數。立委追問能否到百分之四？陳淑姿說「這我不敢講」。

至於今年全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，陳淑姿表示，之前預估值百分之一點八五未計入電價調漲，若計入後約百分之二點○三。

立委詢問理想的ＣＰＩ是多少？陳淑姿表示，若能在百分之二以下最好，但有時會有其他因素，如戰爭造成地緣政治影響等，但她希望能控制百分之二以下。

陳淑姿上任後首次赴立院財政委員會進行業務報告並備詢。她指出，今年經濟成長率原本主計總處估百分之三點四三，第一季經濟成長率百分之六點五一，若以此估會超過百分之三點五，目前情況持續看好。

立委賴士葆詢問是否會到百分之四？陳淑姿表示不敢說。賴追問「電價對經濟的影響是正還是負？」，陳回答是負面影響，因為電價調漲會增加廠商成本，對ＧＤＰ（國內生產毛額）會有影響，另外戰爭等地緣政治風險也會是變數，目前只能說以第一季來看，情勢是樂觀的。

立委王鴻薇則關切政府今年將撥補勞保基金一千兩百億元，如果稅收情況不錯，明年是否再度撥補？且撥補金額會不會低於今年的一千兩百億元？陳淑姿說，今年撥補一千兩百億元是以預算編列，明年也會撥補，但要補多少還要討論，要看財源狀況才能決定。

此外，立委吳秉叡、顏寬恒等人關切稅收超徵狀況，陳淑姿表示，財政部歲入估算有小組會議，而且透過各種精算推估，目前來看，一一四年初估還是有點保守，希望財政部可根據決算數調整，希望財政部不要估計太保守。

財政部官員表示，稅收估測小組五月已開過會，明年度預算估算會盡量核實，如持續縮小時間落差、注意經濟成長趨勢、進出口變化與國際因素。

陳淑姿 電價

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