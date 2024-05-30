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主計總處今天公布最新經濟成長率預測 上修機率大

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處今（30）日將發布最新經濟成長率預測，主計長陳淑姿昨日表示，有很大機會是上修，今年GDP至少3.5%以上；物價漲勢則已趨緩，預估消費者物價指數（CPI）成長率約2.03%。

陳淑姿昨日赴立法院財政委員會業務報告並備詢，她表示，第1季經濟成長表現突出，若第2、3、4季成長率維持原先預測，全年經濟成長率將調整至3.57%，目前看來有機會再上修。至於能否達到4%，陳淑姿則未表態。

近來主要機構普遍看好台灣經濟成長，台經院在4月底預測為3.29%；中經院4月預測為3.38%；央行則在3月底預測為3.22%。

另外有立委指出，主計總處所公布的CPI與民眾體感有落差，若數據不夠精準，則央行的貨幣政策恐會因此失準。陳淑姿表示，她的確覺得責任重大。

陳淑姿表示，物價查價項目有368項，但有漲、有跌，只是漲價的是民眾經常性購買，但如果是非經常購買例如電器降價，民眾不會有感。

陳淑姿也坦言，外食上漲後要回跌比較難，至於房租目前趨勢則是緩漲。

另外，對於貧富差距擴大至66.9倍，陳淑姿表示，30年前是採國富統計，最近一次則是利用大數據，二者產生方式不同，不能相提並論，主計總處主要是提供數據讓各部會參考，各部會可據此提出相關因應措施。

消費者物價指數 經濟成長率

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