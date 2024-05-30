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2050淨零要有核能？ 陳東陽：不能完全排除

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

賴清德總統就職演說時未提二○二五非核家園，是否重啟核能備受關注。立委質疑若依非核家園方向，且核三廠依期程停機後，台灣將出現百分之三點一能源缺口，加上台灣ＡＩ高科技競爭趨勢，用電量也將增加，再生能源發展緩慢，台灣用電缺口恐無法補足；經濟部表示，每年都有用電規畫，將以火力發電及再生能源補足用電缺口。

立法院教育及文化委員會昨邀請核安會主委陳東陽、經濟部次長林全能專題報告核電廠延役相關議題，陳東陽會前被問到二○五○淨零是否要有核能，他表示，還有很多選項與可能性，不能完全排除。

立委洪孟楷昨天質詢指出，核三廠一號機組將於七月停機，此時核能發電占全國百分之六點二，核三廠一號、二號機組各占百分之三點一；目前核電一度電約一至一點五元，太陽能發電一度約四點五元，核電廠停機後必須以三倍價格去因應。

洪孟楷說，燃煤發電占全國發電量的八成，若依循非核家園目標，核電停機後有百分之六點二的用電缺口，但再生能源發展緩慢，補不了二成缺口，加上ＡＩ高科技趨勢下，每年估增加百分之三用電需求，台灣未來恐面臨能源缺口問題。

經濟部次長林全能表示，目前規畫以較為潔淨的能源如天然氣及再生能源為主，核電延役需達三條件，包含社會共識、安全無虞、符合法規。法規部分，已過核電延役時間，是否主動提出核電延役修法，並非經濟部可執行，核廢料處理同樣是問題。

再生能源 核電

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