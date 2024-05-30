主計長：明年確定撥補勞保

主計總處主計長陳淑姿昨（29）日表示，目前各部會正在編列明年度預算，她表示，明年確定會繼續撥補勞保，但未鬆口撥補額度，僅強調會在維持勞保基金正常運作下來撥補。

陳淑姿昨日赴立法院財委會進行業務報告，這也是她上任後首次赴立院詢答。不少立委關心總預算編列，也提醒政府稅收連七年超徵，提醒陳淑姿要協助財政部估算歲出歲入。

陳淑姿坦言，財政部對於2025年初估仍然稍嫌保守，希望可以根據之前決算數調整。今年是否還會超徵？陳淑姿則說不敢講。此外，對於賴總統政見，各部會都有提出方案，正在編列預算中。

至於預算重點會在哪些方面？陳淑姿沒有透露具體金額，僅說資源分配有其優先順序，賴總統六大政見許多都很重要，但仍有優先順序。

對於勞保財務，立委關注明年勞保基金撥補是否不低於今年1,200億元水準？陳淑姿說，明年度也有撥補勞保打算，惟金額多少仍待討論，但強調，金額會在維持勞保基金正常運作狀況下撥補。

立委也關注，若財劃法修法通過，將牽動補助款，進而影響賴總統政見落實。陳淑姿說，若修法通過會在計畫型補助跟一般型補助調整。

她也強調，各縣市對於修法版本都不會全部滿意，是修法困難點，需求無限、財源有限，要讓地方達到財政自主，也要保障財源。

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