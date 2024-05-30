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經濟部次長林全能談核廢處理…複雜而困難

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

520賴政府上任，外界關切是否重啟核電。經濟部次長林全能昨（29）日在立法院詢答時未鬆口，但提出經濟部有核安、核廢處理、及社會共識等三條件，他表示，核安一定可以做到，核廢處理「複雜而困難」。

核能安全委員會主委陳東陽面對媒體詢問2050淨零是否要有核能，他回應，還有很多選項與可能性，不能完全排除。

立法院教文委員會昨日邀請林全能、陳東陽針對核電議題專題報告。國民黨立委葛如鈞表示，前總統蔡英文喊出2025非核家園，但賴總統就職演說隻字不提，經濟部及核安會目前就像「薛丁格的貓」（以量子糾纏實驗，比喻事情的無法預測性），介於反核與擁核之間，態度曖昧不明，呼籲民進黨政府說法態度要一致。

林全能表示，經濟部是執行機關，就是依規定執行，核電廠延役有三條件：核能安全、核廢要能妥適處理、以及要有社會共識，其中核安是可以做到，且一定要做到。

至於核廢部分，林全能坦言，「很複雜、困難」。台電副總許永輝說明，台電曾在2017年嚐試鑽探、調查地質，但因法令沒有授權，以致無法進行。

此外，核廢處理還要多進行社會溝通。

林全能表示，根據法令規定，核三廠已過了申請延役時間，因此延役必須面對「核子反應器設施管制法」修法；至於核安，則由台電進行總體檢，設備汰舊換新，以及耐震補強評估。另外，核二廠用過燃料池已滿，需要地方政府支持並興建乾貯設施，才能將反應爐用過燃料移出，妥善存放處理。這都需要社會共識，民眾支持才能推動。

林全 核電廠 經濟部

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