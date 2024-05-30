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AI效應 每年用電量估增3%…經部上修未來十年需求預測

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部次長林全能。 圖／聯合報系資料照片
經濟部次長林全能。 圖／聯合報系資料照片

AI狂潮來臨，將推升用電量。經濟部次長林全能昨（29）日表示，評估未來五至十年用電需求，平均年用電成長為2.7%，若納入AI發展需求，平均每年成長將上修至3%。他強調，經濟部將會確保經濟穩定發展。

經濟部官員坦言，過去每年的平均用電成長約1%，在半導體、AI等用電需求下，年增3%用電量相當可觀。

立法院教文委員會昨日邀請林全能、核安會主委陳東陽針對全球核電趨勢、我國核電廠研議現況等專案報告並備詢。

對於未來用電成長，林全能表示，半導體用電成長原本就會納入用電需求評估，至於發展AI所需用電，因為台灣不會發展大型語言模型，主要是在AI應用微調，AI用電不至於像OpenAI訓練大型語言用電量那麼大。

據經濟部能源署「2022年度全國電力資源供需報告」，預估2023年至2029年整體用電需求年均成長率2.03%；今年經濟部再檢討，已將未來年平均用電量成長率上修至3%，可見半導體及AI用電需求大，推升用電成長率，這也代表經濟部和台電必須多開發電源。

各界關切賴政府是否繼續執行非核家園，國民黨立委葛如鈞拿出非核家園神主牌，質詢經濟部是會以「經濟發展為優先？還是非核家園優先？」林全能回答：追求經濟發展優先。

核三廠1號機將於今年7月除役，2號機將於2025年5月除役。國民黨立委洪孟楷表示，核電發電占比6.2%，換言之，今年7月將停機的核三1號機，發電缺口就會再降3.1個百分點。對此，林全能表示，經濟部已就核三廠除役後的供電作好準備，包括大潭7號機、9號機，還有太陽光電及離岸風電，有信心穩定供電。

洪孟楷說，根據台電官網，目前九成再生能源是向民間購電，每度電購電成本約4.5元，而核電每度成本1.1至1.5元，若用再生能源補足供電缺口，是以高達四倍成本的代價。

洪孟楷引述國際媒體報導表示，由於半導體及AI需求，未來十年用電量成長三成以上。經濟部長郭智輝也說，要寬估未來三至五年用電成長，目前評估狀況為何？林全能表示，經濟部每年都會評估用電成長，推估未來年均用電成長2.7%，若計入AI發展，約年均成長3%。

洪孟楷提醒，如今興建火力電廠，即便不管可行性評估及環評、光開工到完工至少要六年，如何來得及補足用電缺口，經濟部必須好好思考。

AI 核電廠 經濟部

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