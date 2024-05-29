家戶人口再寫新低 今年四月全國每戶僅剩2.52人、台北市六都最慘

少子化趨勢，家戶人口再寫新低；據內政部統計數據顯示，1991年全國平均每戶人口數為3.94人，之後家戶人口持續下滑，並在2009年跌破每戶平均三人水位；截至今年四月底，全國平均每戶人口更寫下2.52人的新低紀錄。

以六都來看，台北市每戶人口數最少、平均僅約2.35人，而北市也是小宅最早開始興盛的區域，人口第二低的是高雄市的2.37人；人口結構較年輕也是六都人口最多的是台中市，平均一戶約2.67人，桃園市則是平均每戶約2.55人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，少子化趨勢，加上家庭人口結構變遷，讓過去三代同堂、核心家庭等比例減少，單親比重增加，最顯著的反映就是單人戶的數量大幅增加，影響主因當然是單身的人變多，除了不婚不生者以外，另外一種則可能與人口老化或喪偶，導致單身族增加；而從人口結構變化來看，顯示單身族增加會讓小宅的需求持續拉高。

不過，曾敬德分析，若比較近年每戶人口數量變化，近四年人口減少最多的卻是台中市，由2020年的2.81人減少至今年四月的2.67人，推測可能與住宅型態逐漸由大家庭的透天產品，轉為集合式住宅有關。

另外他指出，在家庭人口分巢期影響，以及民眾因稅負考量，也會搬遷出去住做分戶設籍，才能享有自用住宅優惠稅率，這也是導致每戶人口數下降的原因。

曾敬德表示，小宅興起背景一方面當然是因為房價高漲，開發商因每坪單價上揚、進而壓縮空間坪數，以控制總價帶來吸引消費者。另一方面也是因為每戶的人口數量減少，民眾對於空間的需求降低所致；而在每戶人口持續下降下，認為未來房屋主力產品仍將以小宅為主，當前趨勢來看，兩房產品仍是現在賣最快的產品。 少子化趨勢，家戶人口再寫新低；據內政部統計數據顯示，1991年全國平均每戶人口數為3.94人，之後家戶人口持續下滑，並在2009年跌破每戶平均三人水位；截至今年四月底，全國平均每戶人口更寫下2.52人的新低紀錄。信義房屋提供

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