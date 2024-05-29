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主計長認財政部預算編列保守 財部：新估測方式已有效果

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
主計長陳淑姿今天在立院財委會答詢表示財政部對明年度預算編列有點保守，財政部官員表示，稅收估測小組5月開過會，明年度預算估算會盡量核實。本報資料照片
主計長陳淑姿今天在立院財委會答詢表示財政部對明年度預算編列有點保守，財政部官員表示，稅收估測小組5月開過會，明年度預算估算會盡量核實。本報資料照片

立委質詢提醒主計總處協助財政部明年（114年）進行歲出歲入預算估算，主計長陳淑姿透露初估還是有點保守，希望財政部可根據之前決算數調整。對此財政部官員表示，稅收估測小組5月已開過，明年度預算估算會盡量核實，如持續縮小時間落差、注意經濟成長趨勢、進出口變化與國際因素。

官員坦言，去年預算已經核實，相關因子也都有納入，也依據數據來估算，但以專家看法，要非常精準就像「被雷打到」，實在很為難，能落在3％、5％已經很好。

對於實徵數大於預算數只能盡量核實，以今年5月估測小組才剛開完會意見為例，包括國際因素、進出口變化、經濟成長趨勢等等因素都會納入。

先前財政部次長李慶華在財委會上答詢時曾說明，今年稅收預算數包含營所稅、綜所稅及其他稅目有新的預估方式，會比較貼近於現實。官員也補充解釋，如過去專家、學者建議縮短時間落差，延續去年做法，估算114年度預算，會以第一季、第二季上市櫃公司財報資料，相比以往就可縮短時間落差。

財報 財政部

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