主計長認財政部預算編列保守 財部：新估測方式已有效果

立委質詢提醒主計總處協助財政部明年（114年）進行歲出歲入預算估算，主計長陳淑姿透露初估還是有點保守，希望財政部可根據之前決算數調整。對此財政部官員表示，稅收估測小組5月已開過，明年度預算估算會盡量核實，如持續縮小時間落差、注意經濟成長趨勢、進出口變化與國際因素。

官員坦言，去年預算已經核實，相關因子也都有納入，也依據數據來估算，但以專家看法，要非常精準就像「被雷打到」，實在很為難，能落在3％、5％已經很好。

對於實徵數大於預算數只能盡量核實，以今年5月估測小組才剛開完會意見為例，包括國際因素、進出口變化、經濟成長趨勢等等因素都會納入。

先前財政部次長李慶華在財委會上答詢時曾說明，今年稅收預算數包含營所稅、綜所稅及其他稅目有新的預估方式，會比較貼近於現實。官員也補充解釋，如過去專家、學者建議縮短時間落差，延續去年做法，估算114年度預算，會以第一季、第二季上市櫃公司財報資料，相比以往就可縮短時間落差。