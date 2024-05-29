疫情、網購、外送衝擊 2023年攤販只剩23.3萬攤創新低

主計總處29日發布最新調查顯示，去年攤販計23.3萬攤、攤販從業人數35.7萬人，兩者分別較五年前大減23.95%、24.88%，雙創35年來最大減幅，攤販數更是有統計以來最低水準。

主計總處官員分析，主因疫情催化網購、外送平台服務加速發展，且來台旅客人數遠不及疫情前水準所致。因此國人外出用餐、購物習慣改變，攤販數和攤販從業人數跟著銳減。

主計總處今發布攤販經營概況調查，此調查每五年舉辦一次，自1988年起調查。以了解攤販經營現況，並結合工業及服務業普查統計，完整呈現工商產業發展全貌。調查所指的攤販，包含菜市場、夜市、地攤、推車及貨車等半固定性攤販及流動攤販。

受到消費型態轉變影響，近五年不僅攤販數、攤販從業人員驟減，連帶平均每攤營業收入及利潤也都呈現減少。

平均每攤營業收入169.4萬元，五年間減3.64%，攤販利潤則嚴重下滑，平均每攤利潤53.3萬元，五年來不增反減，減幅7.30%，也是調查以來最大減幅。各類攤販中，賺最多的是肉攤，平均每攤82.3萬元，其次是賣水果62.0萬元。

另外，關於攤販從業人員各年齡層變化，主計總處資料顯示，五年間除60歲以上增加3.89百分點，30歲以下增0.87個百分點外，其餘各年齡層都呈減少，其中又以50至59歲者減2.15個百分點較明顯。

主計總處官員分析，由於網購外送增加，很多攤販從業人員轉往外送，但60歲以上長者較難轉行，另外30歲以下因為原本從業人口就很少，增加比率極低，全國攤販業主平均年齡53歲，較五年前增加0.8歲。

在23.3萬攤販中，以小吃、食品及飲料類12.5萬攤最多，占53.61%，但該類別攤販五年來減3.9萬攤也最多，其他商品(指食品、衣服及鞋類以外)販賣類減1萬攤或30.47%，則是減幅最大。去年攤販從業人數計35.7萬人，五年間減少11.8萬人或 24.88%，其中女性占五成四，五年間減6.7萬人，男性亦減5.1萬人。

不過，近五年來攤販數位化發展成長不少。根據主計總處資料顯示，去年投入營運數位化攤販計2萬8,512攤，占全體攤販數的12.22%，較2018年增加8.46個百分點，其中2萬6,190攤透過網路提供營業資訊，而使用行動支付及透過網路銷售者分別為9,941攤及8,974攤。

各營業類別中，以小吃、食品及飲料類投入營運數位化者1萬9,957攤，占該分類15.95%較高，且因疫情影響，提供行動支付者6,460攤，透過美食外送等網路銷售者6,939攤，五年間分別成長25.5倍、3.5倍；其他類與成衣、被服、紡織品及鞋類投入營運數位化之比率均逾一成，生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%。

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