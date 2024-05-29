快訊

獨／民視高層拎蛋糕慶生 胡瓜祭律師牌：剩2天給你解決

陸海警可在南海拘捕外國人…菲總統示警恐局勢升級 陸外交部回應了

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠理由曝光

疫情、網購、外送衝擊 2023年攤販只剩23.3萬攤創新低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處29日發布最新調查顯示，去年攤販計23.3萬攤、攤販從業人數35.7萬人，兩者分別較五年前大減23.95%、24.88%，雙創35年來最大減幅，攤販數更是有統計以來最低水準。

主計總處官員分析，主因疫情催化網購、外送平台服務加速發展，且來台旅客人數遠不及疫情前水準所致。因此國人外出用餐、購物習慣改變，攤販數和攤販從業人數跟著銳減。

主計總處今發布攤販經營概況調查，此調查每五年舉辦一次，自1988年起調查。以了解攤販經營現況，並結合工業及服務業普查統計，完整呈現工商產業發展全貌。調查所指的攤販，包含菜市場、夜市、地攤、推車及貨車等半固定性攤販及流動攤販。

受到消費型態轉變影響，近五年不僅攤販數、攤販從業人員驟減，連帶平均每攤營業收入及利潤也都呈現減少。

平均每攤營業收入169.4萬元，五年間減3.64%，攤販利潤則嚴重下滑，平均每攤利潤53.3萬元，五年來不增反減，減幅7.30%，也是調查以來最大減幅。各類攤販中，賺最多的是肉攤，平均每攤82.3萬元，其次是賣水果62.0萬元。

另外，關於攤販從業人員各年齡層變化，主計總處資料顯示，五年間除60歲以上增加3.89百分點，30歲以下增0.87個百分點外，其餘各年齡層都呈減少，其中又以50至59歲者減2.15個百分點較明顯。

主計總處官員分析，由於網購外送增加，很多攤販從業人員轉往外送，但60歲以上長者較難轉行，另外30歲以下因為原本從業人口就很少，增加比率極低，全國攤販業主平均年齡53歲，較五年前增加0.8歲。

在23.3萬攤販中，以小吃、食品及飲料類12.5萬攤最多，占53.61%，但該類別攤販五年來減3.9萬攤也最多，其他商品(指食品、衣服及鞋類以外)販賣類減1萬攤或30.47%，則是減幅最大。去年攤販從業人數計35.7萬人，五年間減少11.8萬人或 24.88%，其中女性占五成四，五年間減6.7萬人，男性亦減5.1萬人。

不過，近五年來攤販數位化發展成長不少。根據主計總處資料顯示，去年投入營運數位化攤販計2萬8,512攤，占全體攤販數的12.22%，較2018年增加8.46個百分點，其中2萬6,190攤透過網路提供營業資訊，而使用行動支付及透過網路銷售者分別為9,941攤及8,974攤。

各營業類別中，以小吃、食品及飲料類投入營運數位化者1萬9,957攤，占該分類15.95%較高，且因疫情影響，提供行動支付者6,460攤，透過美食外送等網路銷售者6,939攤，五年間分別成長25.5倍、3.5倍；其他類與成衣、被服、紡織品及鞋類投入營運數位化之比率均逾一成，生鮮食品類營運數位化程度相對較低，比率僅3.75%。

疫情 網購

延伸閱讀

35年減最大！疫情、網購、外送打趴 攤販數五年減24% 肉攤賺最大

不滿百貨外送區遭停車占用 台南外送員丟棄4頂安全帽遭辦

感謝外送員！「527吾愛騎士感恩日」Uber Eats平台小費加倍發放　另可抽中職明星賽門票

防外送平台恐壟斷 張嘉郡呼籲仿照美國訂抽成上限

相關新聞

35年減最大！攤販數受疫情、網購、外送影響5年減24% 肉攤賺最大

主計總處發布五年一次的攤販大調查，今天發布112年攤販經營概況調查結果，受疫情及網購、外送平台服務加速發展，攤販人數23...

Uber宣布收購熊貓後 勞部首度召開外送平台三方會議

日前外送平台業者UberEats宣布收購台灣foodpanda，讓外送員憂心壟斷造成權益受損。勞動部下午召開平台三方會議...

影響約17萬戶、估年收10億元 國土資源利用費是什麼？

《國土計畫法》明年4月30日上路，國土資源永續利用費附徵辦法也出爐。未來每月用電超過1萬度、用水超過一千度者，就必須隨電費或水費繳納附徵費，預計有17.1萬用電戶、以及8,200多戶用水戶受到影響，粗估一年將徵收約10億元。若以台積電一年用電約210億度來換算，一年要多付2億元。

碳費懸而未決 新任環境部長又提出蘿蔔政策是為何？

碳費費率遲未公布，甚至環境部將立法期程直接拉到今年底。

第4次碳費審議會暫定7月5日召開 進深水區討論徵收情境

訂定碳定價的碳費審議委員會迄今已召開3次會議，卻仍未討論碳定價，環境部今表示，第4次審議會暫定於7月5日（周五）召開，將...

2024台灣併購白皮書 去年併購交易逆風成長逾1成

PwC Taiwan於29日發布《2024台灣併購白皮書》，去年雖然大型併購交易較少，令台灣市場交易金額衰退36％，但經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。