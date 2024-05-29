碳費審議步入費率深水區 第四次議會7月5日召開
環境部氣候變遷署29日證實，第四次碳費費率審議會暫定於7月5日召開，延續第三次會議的決議，這次會議將討論到各種徵收情境的模擬結果，也將正式進入費率深水區。
環境部原定在六月底、七月初召開審議會，氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，經徵詢大多數碳費審議會委員可以出席的時間之後，暫訂於7月5日召開第4次審議會，但仍要以實際開會通知單上所載的時間為主。
環境部7日召開第三次碳費費率審議會時，會中決議請環境部氣候變遷署於下次審議會，綜整國際碳定價資料及各界所提碳費費率建議，並參照碳費相關子法預告草案，提出不同費率情境之減量成效及衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（CPI）影響等。
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