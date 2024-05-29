經長郭智輝力推中小企業海外布局 盼形成供應鏈聚落

經濟部長郭智輝表示，將致力推動2大主軸，包括協助中小企業海外布局，形成供應鏈聚落，以及引進國際知名廠商，發展台灣具有優勢的產業；由於會展是很重要的平台，也會策略性的幫助服務業廠商連結會展活動，推廣更多在地優質商品。

郭智輝今天下午出席「2024台灣產業併購與轉型論壇」致詞表示，他將規劃發展2個主軸。首先，希望把台灣中小企業帶到海外，達到「境外關內」，也就是政府或許可從官方角色轉化為民間服務組織，協助中小企業往外走，形成供應鏈聚落或園區。

他進一步表示，不僅是製造業，就連台灣民眾耳熟能詳的商品也應該思考如何對外推廣。他舉例像是義美食品的餅乾、奇美食品的包子和小美冰淇淋，對國內民眾來說相當熟悉，但國外買家不熟悉，若能賦予它們共同的品牌形象，像是「Taiwan Select」、「Formosa Select」來塑造共同認知，會更容易推廣和行銷。

郭智輝指出，第2個主軸是發展「境內關外」，引進國際知名廠商，發展台灣具有優勢的產業。下週即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）眾所矚目，會展也是台灣非常重要的平台，世界各地的人來參展的同時可以認識台灣、發現好商品。

他說，會開始思考以複合式行銷手法優化旅遊觀光品質，有目的、策略性幫助服務業廠商連結會展活動，向國外觀光客展示更多在地的優質商品。

郭智輝說明，「關外」的意思是指規劃給予業者稅制補助，也有助提升產品國際行銷的能見度。

根據交通部網站說明，「境內關外」是指國境以內劃設一區域，該區域屬於關稅領域以外，無論是原料、零件、半成品或成品進出該區域，當地政府均不徵收關稅，也毋需預繳保證金。僅在貨物離開自由貿易區運至地主國其他課稅區域使用或消費時，才徵收關稅及採取進口管制措施。

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