快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

國會改革提覆議、釋憲 賴清德：支持執行憲政程序

資誠：去年台企併購件數創高 日本躍居第2大偏好地區

中央社／ 台北29日電

資誠2024台灣併購白皮書指出，台灣企業去年併購案為131件，不僅連3年成長且創新高，不過交易金額為89.72億美元，年減36%；展望今年，逾7成台企看好今年併購市場，且有逾5成認為交易金額將提高，對東南亞併購熱潮不減，日本則躍居第2大台企偏好併購地區。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會今天發布2024台灣併購白皮書，主題為「承先啟後 形塑未來」，並以台灣併購市場10年回顧，統整近年來重要併購趨勢與指標性進展。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2023年全球併購市場交易總額年減27%、交易件數同樣衰退19%，不過台灣去年併購案共131件、年成長12%，不僅是連續3年成長並創下歷史新高，交易金額為89.72億美元，年減36%。

截至2024年第1季，台灣企業併購交易件數已達43件，劉博文預期全年仍有機會續創高峰。

根據資誠2024台灣併購白皮書，未來台灣併購市場有4大展望，首先，逾7成台灣企業看多2024年併購市場，且有逾5成認為併購金額將顯著提高；第2，東南亞併購熱潮不減，日本躍居第2大台企偏好併購地區。

第3，台灣企業預期併購金額仍以5000萬美元以下為主；第4，ESG績效好壞雖不會直接導致交易終止，但會影響交易估值及交易條件。

劉博文指出，台灣企業已積極走出台灣市場，不斷透過併購海內外標的公司，達成策略聯盟、互補競爭優勢、轉型升級和搶占市場先機等目標。

從數據反映上，台灣併購件數翻倍成長，從2013年的61件成長到2023年的131件，特別是海外併購日益積極，此外，台灣對中國投資意願下降，2023年台商對中投資金額僅剩整體的11%，非中國的海外市場占比達89%，創下歷年新高。

劉博文進一步說，觀察到歐洲及東南亞併購案件異軍突起，由於東南亞有充沛勞動人口和受惠國際供應鏈移轉，歐洲則有很多關鍵技術與零組件，台商在疫情後抓住機會布局。

劉博文也提到，TMT（科技、媒體與電信產業）與金融業，為台灣併購投資市場的指標性產業。

併購 東南亞

延伸閱讀

劉建超晤日本外相：籲理性看待大陸發展　妥善解決核廢水排海問題

這個社區城鄉、農業發展地區各半 苗栗議員要求詳細評估

談大學與地方創生 屏大與日本跨校翻譯合作出版

明年將屆服役「大限」…高濱核電廠機組獲准延役 日本共8機組可服役60年

相關新聞

在野立委提國六東延特別條例被綠營批「錢坑法案」 主計長這麼回應

藍委提出環島高鐵、花東快速公路及國道六號東延花蓮建設特別條例，引發「錢坑法案」之議，民進黨立委吳秉叡今天在立院詢問新任行...

2024台灣併購白皮書 去年併購交易逆風成長逾1成

PwC Taiwan於29日發布《2024台灣併購白皮書》，去年雖然大型併購交易較少，令台灣市場交易金額衰退36％，但經...

三立違規持有中嘉股權找到買主團 8月31日前須完成交割

國家通訊傳播委員會（NCC）29日通過中嘉數位上層管理公司泓順投資就中嘉集團上層股權轉讓申請的投資人名單。NCC表示，相...

睽違逾兩年！台灣景氣燈號變黃紅燈 經濟學者曝2關鍵原因

根據國發會27日發布的4月景氣燈號顯示，台灣自2022年3月以來，睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，與3月相比，綜合判斷分數增加4分，達到35分...

崇越旗下光宇工程推「1+N碳管理」 攜手和益化工助減碳1,500噸

為有效推動台灣製造業的減碳進程，由經濟部產業發展署指導、財團法人台灣綜合研究院執行、光宇工程顧問股份有限公司輔導，攜手為...

新任主計長碩士論文也主張修財劃法 立委批如今「換位子換腦袋」

國民黨及民眾黨提出財政收支劃分法修正案多項版本，民眾黨立委黃珊珊今日在立院財政委員會以新任主計長陳淑姿在民國97年碩士論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。