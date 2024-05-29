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2024台灣併購白皮書 去年併購交易逆風成長逾1成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
併購示意圖。 圖／ingimage
併購示意圖。 圖／ingimage

PwC Taiwan於29日發布《2024台灣併購白皮書》，去年雖然大型併購交易較少，令台灣市場交易金額衰退36％，但經統計，去年台灣併購交易共有131件、年成長12％，已連續三年成長並創下歷史新高，預計全年仍有機會續創高峰。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會共同籌備《台灣併購白皮書》系列已邁入第十年，29日舉辦的台灣產業併購與轉型論壇發布《2024台灣併購白皮書》，主題為「承先啟後 形塑未來」，並特別進行「台灣併購市場十年回顧」，統整近年來重要併購趨勢與指標性進展，期望能為下一個十年提供借鏡與參考。

普華國際財務顧問公司董事長劉博文表示，2023年全球併購市場在受到地緣政治、各國築起高科技壁壘、央行延續高利率政策、經濟衰退疑慮等影響下，動能受到壓抑。經統計，全球併購市場連續兩年呈現衰退，併購金額較2022年衰退27％、併購交易件數亦較2022年衰退約19％，兩者甚至低於疫情前之水準、是過去十年的最低點。在幾大洲之中，2023年北美併購交易金額衰退較少，其餘包括歐洲、亞洲、南美洲皆有超過兩成的衰退。

去年雖然大型併購交易較少，令台灣市場交易金額衰退36％，然而，件數往往比金額更能表彰併購市場之溫度。經統計，去年台灣併購交易共有131件、年成長12％，已連續三年成長並創下歷史新高；今年第1季，台灣企業併購交易件數亦已達43件，預計全年仍有機會續創高峰，顯示台灣企業正逐漸邁出大步，透過更積極的併購行為來快速取得技術領先、產品優勢及市場地位。

劉博文點出，台灣企業併購件數屢創新高固然值得我們高興，但若以台灣的經濟規模而言，目前的併購活動其實仍遠低於鄰近國家，與我國的經濟實力仍無法匹配。例如，2023年韓國GDP總量約是台灣的2.3倍、然其併購交易件數卻是台灣的5倍；新加坡GDP總量只有台灣的70％，其併購交易件數卻為台灣的3.5倍。顯見台灣企業在併購動能上仍遠低於鄰近國家，未來的發展的空間仍有待大家共同努力。

GDP 併購

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