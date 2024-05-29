紐澤西州招商局設亞太中心 蕭美琴：深化台美關係

美國紐澤西州招商局（Choose New Jersey）為紐澤西州大型非營利經濟發展組織，29日在台正式設立紐澤西州亞太中心（New Jersey Asia Pacific Center）。紐澤西州亞太中心設立計畫最初由紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）與台灣前總統蔡英文於去 (2023) 年州長墨菲至東亞進行多國經濟訪問中宣布。希望強化雙方經濟與文化連結，創造新的機會，促進紐澤西州與東亞經濟夥伴互惠互利的經貿合作。

副總統蕭美琴表示：「身為曾居住在紐澤西州的居民，這個花園之州在我心中有特殊意義。紐澤西州亞太中心在台灣正式設立後，相信將為雙方貿易、投資及人員交流帶來強勁動能，更重要的是，將有助深化台美整體經濟與投資關係，使雙邊關係更加穩固」。

29日開幕酒會於台北舉辦，由美國紐澤西州招商局總裁兼執行長Wesley Mathews宣布紐澤西州亞太中心正式設立。紐澤西州長墨菲與副總統蕭美琴分別預錄影片道賀紐澤西州亞太中心成立，外交部主任秘書唐殿文、美國在台協會商務組組長謝貝晴（Betsy Shieh）、羅格斯大學執行副總裁兼首席營運長Antonio Calcado、紐澤西理工學院發展和校友活動處處長Barbara Owen、紐澤西理工學院台灣校友會會長蔡豐明、聯發科技（2454）政府事務暨公共政策處處長簡貝珊、紐澤西州亞太中心處長林俞賢共襄盛舉並現場致詞祝賀紐澤西亞太中心成功落成。

州長墨菲表示：「隨著紐澤西州亞太中心歷史性的開幕，我們正為紐澤西州、台灣，以及整個亞太地區的勞工、家庭與生活，創造新的機會與繁榮發展。這關鍵的一步代表著新時代的開始，也意味著紐澤西州與亞洲國家長期穩固連結，將發展成為前所未有的合作、帶來經濟與文化繁榮」。

紐澤西州亞太中心將在林俞賢的帶領下，與團隊於台灣、日本、韓國與中國大陸提供服務，將為有意至美國布局的企業，及時提供紐澤西州各方面業務擴展、落地支援與媒合協助。

紐澤西州亞太中心將為紐澤西州核心產業帶來持續性的經濟成長，跨大產業與貿易合作，如科技業、製造業、能源業、人工智慧產業。自2023年起，州長帶領東亞經濟訪團訪問東亞以來，有意於紐澤西州建立或擴展業務的東亞地區企業數量已增加845%。

紐澤西州招商局總裁兼執行長Wesley Mathews表示 ：「紐澤西州亞太中心成立代表著我們努力加強在世界上經濟關鍵市場存在，設立重要里程碑。我們期待與亞太地區合作夥伴建立橋樑，分享紐澤西州世界頂尖人才、地理位置、創新經濟與卓越非凡的價值主張」。

紐澤西州亞太中心是紐澤西州招商局，繼印度、以色列、德國（涵蓋整個歐洲地區）與愛爾蘭辦事處之後的第五個海外商務辦事處。

外交部主任秘書唐殿文表示：「我們肯定墨菲州長選擇在台灣設立紐澤西州首個亞太中心，這個決定反映出台灣具有通往印太地區門戶的戰略地位。透過整合雙方的資源及專業能力，我們可共同增強供應鏈韌性、推動創新及經濟成長，並維護民主、自由和開放的共同價值」。

紐澤西州亞太中心處長林俞賢表示：「隨著紐澤西州亞太中心的設立，紐澤西州招商局表明促進全球合作夥伴關係、推動創新，承諾為有意拓展到紐澤西的東亞國家創造機會。我感到非常興奮和榮幸能帶領團隊以新的角色推動紐澤西州招商局新使命」。

紐澤西州招商局為該州大型的非營利經濟發展組織，透過紐澤西州商業、政府、勞工和學術領域的力量，擴大紐澤西州的經濟發展。自2010年成立以來，紐澤西州招商局已協助超過420家公司，產生110億美元的資本投資，創造該州近49,000個就業機會。

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