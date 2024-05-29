新任主計長碩士論文也主張修財劃法 立委批如今「換位子換腦袋」

國民黨及民眾黨提出財政收支劃分法修正案多項版本，民眾黨立委黃珊珊今日在立院財政委員會以新任主計長陳淑姿在民國97年碩士論文，當時主張應盡速修訂財劃法，詢問陳淑姿對修法態度。陳淑姿表示，當初是台南市財政真的很不好，各縣市財政狀況不平均。對於地方財政，陳淑姿提三態度，分別是財政自主、保障財源及調劑盈虛。但藍白立委不滿陳淑姿答覆，批評陳「換了位子就換腦袋」。

至於對藍白提案修法看法，陳淑姿中場受訪指出，大家對財政需求無限，但財政有限，實際還是要看最終版本，但各縣市來說都不會滿意，一定會很難分配，因為各縣市都想爭最大，「修法困難點在這裡」。

陳淑姿今日赴立院財政委員會業務報告並備詢，多位藍白立委都詢問她對財政收支劃法修法是否支持？立委黃珊珊直接拿出陳淑姿97年在成大碩士論文，當時指出配合精省後營業稅收歸中央，造成財政失衡，中央集權地方無權又無錢，主張財劃法盡快修法，「如今過了17年還是沒有修，妳怎麼看？」

陳淑姿回答，當時是台南市政府財政真的很不好，各縣市財政狀況不平均，黃珊珊要陳淑姿不要「換位子換腦袋」，她應該了解地方財政困難，希望主計總處可以答應，至少以111年決算報告為本，將目前財委會16個版本進行試算，做出不同比對，協助大家了解各版本影響。但陳表示，財劃法是財政部主政，主計總處是負責一般性補助，她只能協助。

國民黨立委李彥秀也問財劃法25年未修，難道不該修？而且現任總統賴清德當台南市長，後來當行政院長時，也說支持要修財劃法，陳淑姿也當過台南市主計長，沒道理不支持修法。

陳淑姿表示，財劃法是財政部主導，過去未修是法有其困難，第一、各地財政差距不同，其二則是希各縣市財政可以自主；如果她是台南市主計長，會希望財源愈多愈好，但站在全國會希望調整盈虛，因為各地財政不相同，現狀是透過一般性補助及計畫補助，都能符合各縣市需求。但李彥秀認為，這還是要看中央臉色，不確定性增加，希望陳淑姿「不要換了位子就換腦袋」。

陳淑姿中場休息受訪被問到對財劃法看法時表示，每個縣市需求不一樣，第一要達到財政自主，第二要保障財源，第三要調劑盈虛，因為有些地方很有錢，但有些很窮，一定要整個比率提升。

民進黨立委吳秉叡則提醒陳淑姿，如果藍版財劃法通過，中央馬上少5、6000億財源，要及早因應。

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