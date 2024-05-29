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睽違逾兩年！台灣景氣燈號變黃紅燈 經濟學者曝2關鍵原因

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：示意圖／ChatGPT

文／吳宜臻

根據國發會27日發布的4月景氣燈號顯示，台灣自2022年3月以來，睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，與3月相比，綜合判斷分數增加4分，達到35分。

房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近三個月（2024/02/28~2024/05/27）「台灣經濟」相關討論，網友聚焦成長率、復甦、製造業、AI、半導體、台股、地緣、貿易等熱門關鍵字，網友表示「持股除了台積電，感覺還沒漲夠」、「問題是出口還減少，我看是完了」、「40分再來慢慢賣還來得及，而且還有AI撐著，這次有可能不一樣」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

AI應用帶動需求擴增！台灣景氣穩定回溫

從國發會公布的結果來看，構成景氣燈號的9個項目中，工業生產指數、機械及電機設備進口值、批發零售及餐飲業營業額，皆轉為紅燈；製造業銷售量指數由綠燈轉紅黃燈；海關出口值則從紅燈轉綠燈，其餘4個項目的燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙分析，景氣的回升主要受惠於人工智慧等應用需求持續擴增，帶動了生產、機械及電機設備進口值等指標轉呈紅燈，加上目前領先指標已連續7個月呈現上升趨勢，累計增長達2.5%，同期指標也連續13個月上升，累計增幅為8.95%，吳明蕙解釋從數據來看國內景氣穩定回溫，不過目前黃紅燈只亮了一個月，未來仍需持續留意外部風險，對景氣保持審慎樂觀。

image source：國家發展委員會

景氣有機會轉熱絡嗎？經濟學者曝２因素成關鍵

2024年下半年，台灣景氣燈號有機會轉紅燈嗎？中央大學經濟系教授邱俊榮認為，這將取決於出口和股價指數這兩個關鍵因素。

關鍵1／出口

儘管AI熱潮帶動了需求增加，傳統產業仍然面臨衰退，邱俊榮指出，根據多家預測機構的分析，2024年全球經濟展望並不樂觀；此外，目前中國市場的需求低迷，對主要依賴出口中國的台灣傳產來說，衝擊不小，即使傳產衰退趨緩，但短期內改善的可能性仍然不大，若傳產能夠復甦，將增加景氣轉為紅燈的機會。

關鍵2／股價指數

邱俊榮進一步解釋，台股市場與資金流向密切相關，如果未來沒有膨脹性買盤推升股價飆漲，預測台股目前表現已接近極限，較難有爆炸性的成長。

綜觀整體狀況，邱俊榮認為維持景氣的黃紅燈狀態是基本情況，但是想要由黃紅燈轉紅燈，仍需加把勁及一些運氣。

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