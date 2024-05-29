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勞保不會倒？主計長陳淑姿：明年度也有撥補勞保打算

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
新任主計長陳淑姿（圖）。聯合報系記者林俊良／攝影
新任主計長陳淑姿（圖）。聯合報系記者林俊良／攝影

行政院主計總處及各部會正編列明（114）年度總預算。對於編列情形，主計長陳淑姿29日表示，新的政見要落實就必須要調整，但要去思考從哪去調整；稅收如果不夠支應，要減就要看減哪些。至於明年度歲出會不會再創新高？陳淑姿則說，「希望盡量不要」，惟勞保確定會撥補。

立法院財委會今邀請陳淑姿進行主計總處業務報告並備質詢，這也是陳淑姿上任後的立法院首秀。不少立委關心總預算編列情形，也提醒政府稅收連續七年超徵，提醒新任行政院主計總處主計長陳淑姿，要協助財政部明年（114年）進行歲出歲入預算估算。

陳淑姿坦言，114年初估還是有點保守，希望財政部可以根據之前決算數調整。至於今年是否還是會超徵？陳淑姿則說不敢講。此外，對於新總統賴清德政見，各部會都有提出方案，日前有給出各部會相關額度，會在額度中調整支應。

至於哪個部份會花比較多錢？陳淑姿對於具體金額不願透露，僅說資源分配有它的優先順序，六大政見裡很多都很重要，但還是有優先順序，原則上初估金額以去年額度為主，像公建就要照去年核給它，很多計畫是到付款高峰期，必須要支付，就要去細算，沒辦法說會提高多少，但會針對各項優先支應的排列優先順序。

國民黨籍立委王鴻薇則問，明年度勞保基金撥補是否不低於今年度1,200億元水準？陳淑姿說，今年度是在原預算編列1,200億元給勞保，明年度也有撥補勞保打算，惟金額多少還要討論，目前不敢說，要細算需求，但金額會在維持勞保基金正常運作狀況下撥補。

由於財劃法通過的話，會牽動補助款，進而影響賴清德政見落實。陳淑姿說，若財劃法通過，會在計畫型補助跟一般型補助做調整。她也強調，要看最終通過版本，但對各縣市來說都不會滿意，是修法困難點，需求無限、財源有限，要讓它達到財政自主是最主要目的，也要保障財源。

今（113）年度預算歲入2.72兆元，歲出2.85兆元。歲入歲出差短數1,267億元。以社會福利支出占總預算比例最高，達27%，其後依序為教育科學文化、經濟發展、國防、一般政務、退休撫卹等支出。其中在公共建設計畫部分，則編列逾5,800億元。

勞保基金 財劃法

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