台北蚵仔麵線好貴 主計長陳淑姿：台南一碗也要60元

台北的蚵仔麵線連主計總處主計長陳淑姿都覺得比較貴。主計總處主計長陳淑姿29日首度站上立法院財政委員會備詢，民進黨立委賴惠員詢問蚵仔麵線多少錢？陳淑姿指出，她之前才去士林夜市，知道蚵仔麵線小碗是新台幣55元、大碗是65元，但她忍不住直呼，台北的蚵仔麵線比較貴，不過，台南現在一碗也要60元。

陳淑姿在會議中場休息時間受訪時還提到，她個人比較「LOCAL」，比較常逛菜市場，來台北後先去了士林夜市，也發現台北的蚵仔麵線價格較貴，而且每個行政區的價格也不一樣。不過，台南知名的小吃虱目魚粥，因為有特殊性，近年來價格也持續上漲。

前任主計長朱澤民過去曾經在質詢時，被問及蚵仔麵線價格，答出一碗新台幣20元，引發外界譁然，新任主計長今在立法院首秀，也免不了被問到這一題。

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