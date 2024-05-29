核三廠1號機7月底停機 經部：綠能、大潭機組接棒
核三廠1號機將在7月底停機，經濟部次長林全能今天表示，已規劃新增電源，包含光電、離岸風電等再生能源，以及大潭7號、9號燃氣機組等。台電補充，另有豐德3號機及興達新1機皆會在今年陸續上線，合計新增443萬瓩。
立法院教育及文化委員會今天邀請林全能、核安會主委陳東陽列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告並備質詢。
核三廠1號機將在7月底停機，國民黨立委洪孟楷關切未來用電規劃，林全能表示，用電需求規劃每年滾動修正，核三廠1號機在7月27日停止運轉後，已規劃新增電源，包含光電、離岸風電等再生能源，以及大潭7號、9號機等。
台電補充，今年共豐德3號機、大潭9號、大潭7號機及興達新1機，合計新增443.3萬瓩新增機組上線。
近來部會首長、產業界對核能使用轉向樂觀，國民黨立委葛如鈞質詢指出，反觀執政黨對核能態度有點「友達以上戀人未滿」的猶豫不決感，究竟是要先追求穩定經濟發展還是「非核家園」。
林全能表示，站在經濟部角度，重要任務是追求經濟發展，但也強調經部本身考量面向很多。陳東陽則說，獨立安全管制機關不應有立場。
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