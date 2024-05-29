蚵仔麵線一碗多少錢？新任主計長陳淑姿這樣回答 立委認為沒那麼便宜

AI（人工智慧）時代來臨，各行各業都在搶著用AI，然而，AI也能協助資安嗎？目前資安產業對AI的運用仍然不多，大部分的漏洞仍是人工尋找，紅隊演練攻防仍由白帽駭客執行。業界點出，資安圈不愛用AI，有三個原因，但也坦言未來AI能發現過往軟體工程師無法發現的深層漏洞，未能可能會被大量使用在資安防禦上。

2024-05-29 10:00