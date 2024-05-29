柏文配息2.11元 預計2027年開100家店

全台最大健身品牌「健身工廠」業者柏文(8462)昨天召開股東常會，通過盈餘分配發放現金股利每股配發現金約新台幣2.11元，董事長陳尚義表示，疫情過後民眾更重視健康，也讓會員新高達25.3萬人，年增13.45％幅度為近5年最多，今年營收和獲利一定會創歷史新高，未來並將持續展店，目標是2027年將突破100家，目前並正評估赴美國和東南亞設據點的可行性。

健身產業領導品牌柏文以穩健的腳步持續於全台布建據點。去年底，旗下的主力品牌「健身工廠」已建置70處營運據點，今年規劃至少新增九處場館。而柏文也持續深耕台灣足球運動，從一開始只有兒童足球訓練場地，到現在經營具國際水準的楠梓足球場，由少年足球隊到女足職業隊，目前楠梓足球場由陳尚義弟弟陳尚文經營。

回到2021年5月，當天中央流行疫情指揮中心宣布確診病例數，緊接而來的三級警戒，各種防疫措施直接收緊，健身工廠全台50個場館馬上暫停營業，可說是柏文的最低潮，挺過疫情後，陳尚義說疫情結束之後民眾更加重視健康安心生活，追求健康與尋求紓壓的期待更加殷切，並希望透過運動提升個人免疫力，抵禦新冠病毒的入侵。

陳尚義說，未來柏文將強化會員對教練課程及商品的二次消費，並開始在各場館規畫輕食區及引進智能販賣機。第三季預計引進電子商城，透過實體通路導入新商業模式，可望帶動今年商品銷售大增。 柏文健康事業董事長陳尚義（右）與弟弟陳尚文（左）。記者劉學聖／攝影 挺過疫情低潮，柏文健康事業董事長陳尚義表示未來將持續展店，並打算到海外設立據點。記者劉學聖／攝影 挺過疫情低潮，柏文健康事業董事長陳尚義表示未來將持續展店，並打算到海外設立據點。記者劉學聖／攝影

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