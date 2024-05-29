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房市一直熱？華固鍾榮昌：已到繁榮階段、經營者要思考反轉

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
華固建設董事長鍾榮昌。記者游智文／攝影
華固建設董事長鍾榮昌。記者游智文／攝影

華固建設（2548）29日舉行股東會，董事長鍾榮昌表示，目前房市景氣已到繁榮階段，經營者必須要考慮未來什麼時候會反轉，因為所有的市場好到最好就可能會變壞，只是時間問題，不過，未來一二年還是會很好。

華固股東會營業報告書也提出未來房市可能有三項利空，包括一、政策打房氛圍下，購屋者將持觀望心態，期待房價下修，二、建材、工資持續上漲，工程造價大幅提高，可能無法轉嫁。三、兩岸關係持續緊張為最大風險。

近期房市熱絡，不少人憂慮政府再度祭出打房政策，鍾榮昌直言，現在業者確實都有這樣的想法，因為政府基於居住正義，一定不希望房價不合理飆高，只是現在房市已經沒有炒作，供需大致平衡，市場其實是很健康的。

他表示，房地產市場景氣就是個cycle，前年底、去年初很不好，去年下半年開始慢慢復甦，現階段則已經到了景氣繁榮的階段，「在繁榮階段，經營者就要考慮什麼時會反轉，因為所有的市場好到最好就會變壞。」

不過，鍾榮昌強調，現在台灣現在最不缺的就是資金，今年建築業者大概都還可以蠻輕鬆的，明年也沒有理由會不好，業界唯一要注意的，就是不能像過去一樣景氣好時拼命推案，造成供給過剩，不過現在還沒有這個問題。

華固去年業績亮麗，今天通過每股配發現金股利7.5元、股票股利1元，合計為8.5元。鍾榮昌表示，華固至117年底可望完工16筆個案，總銷約1,100億元，這些案子有7成都位在台北市，後續業績動能十分充沛。

房市 景氣 華固

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