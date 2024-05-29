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若納入AI用電需求 經濟部推估：平均每年用電成長拉高至3%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界關切半導體產業、及AI發展，導致用電大幅成長。經濟部次長林全能29日在立法院表示，經濟部每年都會評估未來5至10年用電需求，平均年用電成長2.7%，若將AI發展需求納入評估，推估平均每年成長約3%。他強調，經濟部也會確保經濟穩定發展。

林全能表示，半導體用電成長原已納入評估，至於AI用電，台灣不會發展大型語言模型，主要是集中在AI應用的微調，AI用電不至於像 OpenAI 大型語言那麼大。

林全能今日出席立法院教育文化委員會，專案報告「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規畫」。各界關切賴政府是否繼續執行非核家園神主牌，藍委葛如鈞質詢經濟部是會以「經濟發展為優先、還是非核家園優先？」林全能回答：經濟部會以追求經濟發展優先。

核三廠1號機將於2024年7月除役，2號機將於2025年5月除役。藍委洪孟楷表示，根據台電官網，核電發電占比6.2%，換言之，今年7月將停機的核三1號機，發電缺口就會再降3.1個百分點。

林全能表示，經濟部已就核三廠除役後的供電作好準備，包括大潭7號機、9號機，還有太陽光電及離岸風電，有信心穩定供電。

洪孟楷說，根據台電官網，目前9成再生能源是向民間購電，每度電購電成本約4.5元，而核電每度電成本1.1至1.5元之間，也就是若用再生能源補足這3.1個百分點的供電缺口，是以高達4倍成本的代價。

洪孟楷引述國際媒體報導表示，由於半導體及AI需求，未來10年用電量成長三成以上。而經濟部長郭智輝也說，若寬估未來用電成長，未來3至5年，因應AI高科技應用，台灣勢必要跑在領先群，未來台灣3至5年用電成長多大？

林全能表示，經濟部每年都會評估用電成長，過去台灣年均用電成長2.7%，若將AI和半導體算入，大約年均成長3%以上。

洪孟楷指出，若依此複利計算，未來10年用電成長三成是可能的。而如今即蓋火力電廠，即便不管可行性評估、環評、光開工到完工至少要6年，如何來得及補足缺口。

AI 林全 經濟部

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