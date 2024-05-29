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永大電梯解任獨董案 高院判日立需判賠陳世洋

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

永大電梯解任獨董案，高院判日立需判賠陳世洋。起因為永大多年前上演搶經營權大戰，日立所支持的獨董黃福雄認為另一獨董陳世洋違反獨立董事權責，召開股臨會，提案解任並獲同意，遭當事人陳世洋不滿名譽受損以及損害賠償提告。

高院28日傍晚判決日立永大電梯應給付上訴人陳世洋新臺幣1,971,249元，及自民國111年12月17日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

陳世洋表示，整起事件源自日商日立株式會社製作所於2020年10月取得永大機電過半股權後，其所支持的獨董黃福雄認為另一位獨董陳世洋逾越審計委員會職權，執意作成股利配發建議案，附和公司主事者意見，違反獨立董事權責，故於2021年2月8日股東臨時會提案解任並通過。

陳世洋指出，絕對不接受在毫無正當理由下，以莫須有的說詞召集股臨會，以過半股權優勢霸凌不順己意的優秀獨董，使他不能再為公司及股東盡監督之責。為捍衛獨董制度與他個人名譽，依公司法向黃福雄以及永大提告連帶賠償，在永大剩餘董事任期的薪酬損失，以正視聽。

對於判決結果陳世洋表示證明當初解任理由是錯誤的。但遺憾的是無法繼續為全體股東再次要求日立提高收購價格來捍衛其權益。

根據了解日立於2018年以每股60元提出收購永大，但在陳世洋以會計師專業及小股東抗議下，最後日立提高至65元仍遭質疑永大市值被低估，最後陳世洋於2019年4月18日召開股臨會泛寶佳派取得5席多數董事席次永大變天，但隔年日立再次反撲最終以72元高價買入某外資股份取得過半股權，永大並於2022年4月21日成為日立全資子公司經營權大戰畫下休止符。

日立 永大 股東臨時會

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